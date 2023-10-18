Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Юго-Восточный административный округ
  5. Квартиры

Квартиры в Юго-Восточный административный округ, Россия

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Юго-Восточный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Юго-Восточный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 10/12
Номер лота: 4190482, Татьяна Владимировна. Вашему вниманию предлагается 2-комнатная квартира…
€135,768
Квартира 1 комната в район Некрасовка, Россия
Квартира 1 комната
район Некрасовка, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 11/19
Расположение: Некрасовка 6-10 мин Лухмановская 21-30 мин Ул. Дмитриевского от 30 мин Прода…
€92,459
Квартира 1 комната в Юго-Восточный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Юго-Восточный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/14
Номер лота: 3910344, Продается 1-комнатная квартира (46,8 кв.м). Дом сдан в 2020 г. Удобная …
€109,005

Параметры недвижимости в Юго-Восточный административный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти