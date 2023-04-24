Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Новомосковский административный округ
  5. поселение Воскресенское
  6. Квартиры

Квартиры в поселение Воскресенское, Россия

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 1 комната в поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 23 м² 6/15 Этаж
€ 79,110
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 1 комната в поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 18 м² 2/17 Этаж
€ 56,305
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 1 комната в поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 94,600
РИЭЛТОРОВ ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ РЕАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!!! Квартира-студия, 27м2,…
Квартира 2 комнаты в поселение Воскресенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Воскресенское, Россия
2 Количество комнат 52 м² 11/15 Этаж
€ 154,900
Продаётся 2-х комнатная квартира с отличным ремонтом и удобной планировкой. Остаётся вся меб…

Параметры недвижимости в поселение Воскресенское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти