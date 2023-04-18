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Купить дом в поселение Рязановское, Россия

3 объекта найдено
Дом 5 комнатв Studency, Россия
Дом 5 комнат
Studency, Россия
5 Количество комнат 180 м²
€ 232,797
Код объекта в БД Агентства: 714-706, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
Дом 5 комнатв Studency, Россия
Дом 5 комнат
Studency, Россия
5 Количество комнат 180 м²
€ 352,563
Код объекта в БД Агентства: 714-708, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
Дом 5 комнатв Studency, Россия
Дом 5 комнат
Studency, Россия
5 Количество комнат 150 м²
€ 211,021
Код объекта в БД Агентства: 714-703, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …

Параметры недвижимости в поселение Рязановское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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