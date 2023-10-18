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Россия
округ Сампсониевское
Жильё в округ Сампсониевское, Россия
квартиры
11
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11 объектов найдено
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Квартира
округ Сампсониевское, Россия
65 м²
Арт. 52812817 Дом бизнес класса - ЖК "Притяжение" является лауреатом городского смотра-конк…
€213,065
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Квартира
округ Сампсониевское, Россия
37 м²
Арт. 50976764 Квартира в ЖК Бизнес-класса с лоджией ! Рядом парки для прогулок! Подземный п…
€99,100
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Квартира
округ Сампсониевское, Россия
37 м²
Арт. 50976735 Двухсторонняя квартира с большим остеклением и лоджией в современном ЖК! Кухн…
€92,299
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Квартира
округ Сампсониевское, Россия
79 м²
Арт. 38904146 Продается добротная квартира для дружной семьи!! Также подойдет под тихий …
€83,555
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Квартира
округ Сампсониевское, Россия
132 м²
Арт. 38904302 Продается большая квартира для дружной семьи!! Также подойдет под тихий офи…
€139,906
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Квартира 1 комната с мебелью
округ Сампсониевское, Россия
1
38 м²
2/5
Продам однокомнатную квартиру в кирпичном доме! До метро площадь Ленина 7 минут пешком. До…
€91,969
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Квартира 3 комнаты с мебелью
округ Сампсониевское, Россия
3
96 м²
9/16
В Приморском районе в прямой продаже продается квартира с готовым качественным ремонтом , …
€333,991
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Квартира 2 комнаты с мебелью
округ Сампсониевское, Россия
2
60 м²
3/12
Продаётся 2 комнатная квартира площадью 59,5 квадратных метра с предчистовой отделкой в ЖК …
€137,469
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Квартира
округ Сампсониевское, Россия
76 м²
Арт. 34749656 Уважаемые покупатели! Если Вы любите жить в экологически чистом районе в…
€160,795
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Квартира с парковкой, с лифтом
округ Сампсониевское, Россия
36 м²
Арт. 3358894 Квартира в респектабельном жилом комплексе бизнес-класса RIVIERE NOIRE (Черная …
€96,185
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Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
округ Сампсониевское, Россия
45 м²
Арт. 9333820 Вашему вниманию просторная 1-комнатная квартира, общей площадью 45 м2 в доме би…
€126,207
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Параметры недвижимости в округ Сампсониевское, Россия
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