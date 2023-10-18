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Квартиры в округ Сампсониевское, Россия

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11 объектов найдено
Квартира в округ Сампсониевское, Россия
Квартира
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 65 м²
Арт. 52812817 Дом бизнес класса - ЖК "Притяжение" является лауреатом городского смотра-конк…
€213,065
Квартира в округ Сампсониевское, Россия
Квартира
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 37 м²
Арт. 50976764 Квартира в ЖК Бизнес-класса с лоджией ! Рядом парки для прогулок! Подземный п…
€99,100
Квартира в округ Сампсониевское, Россия
Квартира
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 37 м²
Арт. 50976735 Двухсторонняя квартира с большим остеклением и лоджией в современном ЖК! Кухн…
€92,299
Квартира в округ Сампсониевское, Россия
Квартира
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 79 м²
Арт. 38904146 Продается добротная квартира для дружной семьи!! Также подойдет под тихий …
€83,555
Квартира в округ Сампсониевское, Россия
Квартира
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 132 м²
Арт. 38904302 Продается большая квартира для дружной семьи!! Также подойдет под тихий офи…
€139,906
Квартира 1 комната с мебелью в округ Сампсониевское, Россия
Квартира 1 комната с мебелью
округ Сампсониевское, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Продам однокомнатную квартиру в кирпичном доме! До метро площадь Ленина 7 минут пешком. До…
€91,969
Квартира 3 комнаты с мебелью в округ Сампсониевское, Россия
Квартира 3 комнаты с мебелью
округ Сампсониевское, Россия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 9/16
В Приморском районе в прямой продаже продается квартира с готовым качественным ремонтом , …
€333,991
Квартира 2 комнаты с мебелью в округ Сампсониевское, Россия
Квартира 2 комнаты с мебелью
округ Сампсониевское, Россия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/12
Продаётся 2 комнатная квартира площадью 59,5 квадратных метра с предчистовой отделкой в ЖК …
€137,469
Квартира в округ Сампсониевское, Россия
Квартира
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 76 м²
Арт. 34749656 Уважаемые покупатели! Если Вы любите жить в экологически чистом районе в…
€160,795
Квартира с парковкой, с лифтом в округ Сампсониевское, Россия
Квартира с парковкой, с лифтом
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 36 м²
Арт. 3358894 Квартира в респектабельном жилом комплексе бизнес-класса RIVIERE NOIRE (Черная …
€96,185
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором в округ Сампсониевское, Россия
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 45 м²
Арт. 9333820 Вашему вниманию просторная 1-комнатная квартира, общей площадью 45 м2 в доме би…
€126,207

Параметры недвижимости в округ Сампсониевское, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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