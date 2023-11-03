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Жильё в округ Озеро Долгое, Россия

квартиры
26
26 объектов найдено
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 92 м²
Арт. 53978680 Трёхкомнатная квартира 100 кв.м. + терраса 100 кв.м. в ЖК Сергей Есенин! Ув…
€189,148
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 262 м²
Арт. 52549792 Предлагается к продаже уникальная видовая квартира общей площадью 262 кв.м …
€559,310
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 143 м²
Арт. 52570429 Редкое предложение, о котором мечтают все влюблённые в современный Петербург!…
€432,194
Квартира 1 ванная в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 1 ванная
округ Озеро Долгое, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 19/19
Прямая продажа просторной студии с евроремонтом и мебелью в новом современном доме прести…
€54,321
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 37 м²
Арт. 51896207 Просторная, светлая однокомнатная квартира в приморском районе в пешей дост…
€76,168
Квартира 1 комната в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 1 комната
округ Озеро Долгое, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 24/24
От квартиры Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Собственность более 5-ти лет. Один с…
€87,842
Квартира 1 комната в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 1 комната
округ Озеро Долгое, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/9
Продаётся 1 комнатная квартира в пешей доступности от метро "Озерки" в хорошем кирпичном д…
€88,347
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 67 м²
Арт. 49354937 В продаже уступка в ЖК "Grand View" подходит под семейную ипотеку, IT ипоте…
€228,809
Квартира 2 комнаты в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Озеро Долгое, Россия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 7/19
Продам 2-х комнатную квартиру, в самом центре Приморского района, в 300 метрах от строящейс…
€124,897
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 78 м²
Арт. 46090053 Предлагается к продаже просторная 2 к квартира ,укомплектованная всем необход…
€188,131
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 38 м²
Арт. 44349420 Вашему вниманию предлагаются видовые апартаменты, расположенные в апарт-компл…
€142,370
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 119 м²
Арт. 41599587 Семейная квартира в ЖК-Премиум класса с идеальны…
€596,936
Квартира 2 комнаты с мебелью в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 2 комнаты с мебелью
округ Озеро Долгое, Россия
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 8/9
Уникальное предложение! Две квартиры рядом! Можно купить соседнюю 1 комнатную квартиру 45 …
€140,345
Квартира 1 комната с мебелью в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 1 комната с мебелью
округ Озеро Долгое, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/9
Продаю уютную квартиру с хорошим ремонтом в хорошем обжитом районе , дом 1987 года . Ряд…
€68,153
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 99 м²
Арт. 37810557 Вашему вниманию предлагается просторная видовая квартира в ЖК премиум класса …
€289,824
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 67 м²
Арт. 35735393 Уважаемый покупатель, рады представить Вашему вниманию двухкомнатные апартаме…
€244,052
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 105 м²
Арт. 33243950 3 ком. квартира площадью 104,5 кв.м. Дом 2002 года постройки, кирпичный, толщ…
€240,303
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 92 м²
Арт. 32595652 Здравствуйте, уважаемый Клиент! Бескомпромиссное предложение - квартира в жил…
€382,667
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 45 м²
Арт. 32009879 Новый ЖК Элит -класса от надежного застройщика! Первая Береговая линия, напро…
€174,911
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 44 м²
Арт. 19868662 Уникальное предложение! Предлагается к переуступке 1-комнатная квартира от физ…
€179,722
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 50 м²
Арт. 19870358 Уникальное предложение! Предлагается к переуступке 1-комнатная квартира от физ…
€222,707
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 44 м²
Арт. 20770084 Однокомнатная квартира в клубном доме «Петровская коса,1» на Петровском остров…
€179,722
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 94 м²
Арт. 19870868 Уникальное предложение! Предлагается к переуступке 3-комнатная квартира от физ…
€402,861
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 67 м²
Арт. 18648926 Вашему вниманию предлагается 2-комнтаная квартира в жк бизнес класса "Три вет…
€204,964
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 89 м²
Арт. 15400706 Вниманию ценителей Приморского района представлена великолепная уютная 3-комн…
€196,887
Квартира в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 61 м²
Арт. 3358520 Квартира с 2 с/у и большой кухней! Уважаемый покупатель ! Вашему вниманию пр…
€95,919

Параметры недвижимости в округ Озеро Долгое, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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