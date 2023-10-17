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29 объектов найдено
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Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
262 м²
Арт. 52549792 Предлагается к продаже уникальная видовая квартира общей площадью 262 кв.м …
€535,290
1
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
143 м²
Арт. 52570429 Редкое предложение, о котором мечтают все влюблённые в современный Петербург!…
€418,500
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
86 м²
Арт. 52920630 Уважаемые покупатели! К продаже предлагается семейная уютная 3-х комнатная …
€129,443
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
92 м²
Арт. 52563112 Трёхкомнатная квартира 100 кв.м. + терраса 100 кв.м. в ЖК Сергей Есенин! Ув…
€199,517
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
округ Озеро Долгое, Россия
1
29 м²
19/19
Прямая продажа просторной студии с евроремонтом и мебелью в новом современном доме прести…
€53,337
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
37 м²
Арт. 51896207 Просторная, светлая однокомнатная квартира в приморском районе в пешей дост…
€76,391
Рекомендовать
Квартира 1 комната
округ Озеро Долгое, Россия
1
1
43 м²
24/24
От квартиры Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Собственность более 5-ти лет. Один с…
€84,370
Рекомендовать
Квартира 1 комната
округ Озеро Долгое, Россия
1
38 м²
9/9
Продаётся 1 комнатная квартира в пешей доступности от метро "Озерки" в хорошем кирпичном д…
€84,855
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
135 м²
Арт. 50247491 Уважаемые покупатели! В прямой продаже видовая квартира! О ДОМЕ LIFE-Прим…
€350,372
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
67 м²
Арт. 49354937 В продаже уступка в ЖК "Grand View" подходит под семейную ипотеку, IT ипоте…
€223,849
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
округ Озеро Долгое, Россия
2
69 м²
7/19
Продам 2-х комнатную квартиру, в самом центре Приморского района, в 300 метрах от строящейс…
€119,960
Рекомендовать
Квартира 1 комната
округ Озеро Долгое, Россия
1
43 м²
12/24
Арт. 51072390. Внесен аванс !!! Продам однокомнатную квартиру в престижном Приморском район…
€72,336
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
78 м²
Арт. 46090053 Предлагается к продаже просторная 2 к квартира ,укомплектованная всем необход…
€180,052
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
38 м²
Арт. 44349420 Вашему вниманию предлагаются видовые апартаменты, расположенные в апарт-компл…
€136,256
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
округ Озеро Долгое, Россия
1
38 м²
2/23
Срочная продажа в современном ЖК "Есенин" Комфортное проживание в данной локации обеспечив…
€76,127
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
119 м²
Арт. 41599587 Семейная квартира в ЖК-Премиум класса с идеальны…
€571,301
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
округ Озеро Долгое, Россия
2
73 м²
8/9
Уникальное предложение! Две квартиры рядом! Можно купить соседнюю 1 комнатную квартиру 45 …
€134,798
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
округ Озеро Долгое, Россия
1
34 м²
8/9
Продаю уютную квартиру с хорошим ремонтом в хорошем обжитом районе , дом 1987 года . Ряд…
€66,429
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
99 м²
Арт. 37810557 Вашему вниманию предлагается просторная видовая квартира в ЖК премиум класса …
€277,378
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
67 м²
Арт. 35735393 Уважаемый покупатель, рады представить Вашему вниманию двухкомнатные апартаме…
€233,572
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
105 м²
Арт. 33243950 3 ком. квартира площадью 104,5 кв.м. Дом 2002 года постройки, кирпичный, толщ…
€231,635
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
92 м²
Арт. 32595652 Здравствуйте, уважаемый Клиент! Бескомпромиссное предложение - квартира в жил…
€368,864
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
45 м²
Арт. 32009879 Новый ЖК Элит -класса от надежного застройщика! Первая Береговая линия, напро…
€167,400
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
44 м²
Арт. 19868662 Уникальное предложение! Предлагается к переуступке 1-комнатная квартира от физ…
€173,239
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
50 м²
Арт. 19870358 Уникальное предложение! Предлагается к переуступке 1-комнатная квартира от физ…
€213,143
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
44 м²
Арт. 20770084 Однокомнатная квартира в клубном доме «Петровская коса,1» на Петровском остров…
€173,239
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
94 м²
Арт. 19870868 Уникальное предложение! Предлагается к переуступке 3-комнатная квартира от физ…
€388,329
Рекомендовать
Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
67 м²
Арт. 18648926 Вашему вниманию предлагается 2-комнтаная квартира в жк бизнес класса "Три вет…
€197,571
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Квартира
округ Озеро Долгое, Россия
89 м²
Арт. 15400706 Вниманию ценителей Приморского района представлена великолепная уютная 3-комн…
€189,785
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Параметры недвижимости в округ Озеро Долгое, Россия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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