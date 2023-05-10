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Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Северо-Западный административный округ
Жильё в Северо-Западный административный округ, Россия
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116 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3
77 м²
19
€ 466,581
Дом 4 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
4
120 м²
15
€ 582,498
Дом 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3
74 м²
7
€ 265,368
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
53 м²
€ 209,453
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3
75 м²
€ 296,914
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
57 м²
€ 227,510
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
56 м²
€ 227,717
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3
78 м²
€ 298,319
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3
102 м²
€ 361,272
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
56 м²
€ 215,468
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
52 м²
€ 206,290
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3
73 м²
€ 287,423
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3
75 м²
€ 291,192
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
56 м²
€ 224,178
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3
77 м²
€ 293,929
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
57 м²
€ 222,825
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
52 м²
€ 213,661
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3
78 м²
€ 300,689
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
52 м²
€ 212,107
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
76 м²
€ 304,631
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1
34 м²
€ 183,912
Квартира 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1
47 м²
€ 232,110
Квартира 4 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
4
110 м²
€ 436,735
Квартира 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1
50 м²
€ 244,814
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1
34 м²
€ 183,595
Квартира 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1
47 м²
€ 225,558
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2
76 м²
€ 294,300
Квартира 4 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
4
110 м²
€ 425,477
Квартира 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1
50 м²
€ 239,723
Квартира 4 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
4
110 м²
€ 415,451
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Параметры недвижимости в Северо-Западный административный округ, Россия
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