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Жильё в Северо-Западный административный округ, Россия

116 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 19
€ 466,581
Дом 4 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 15
€ 582,498
Дом 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 7
€ 265,368
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€ 209,453
Квартира 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€ 296,914
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
€ 227,510
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
€ 227,717
Квартира 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
€ 298,319
Квартира 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
€ 361,272
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
€ 215,468
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€ 206,290
Квартира 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 73 м²
€ 287,423
Квартира 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€ 291,192
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
€ 224,178
Квартира 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
€ 293,929
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
€ 222,825
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€ 213,661
Квартира 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
€ 300,689
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€ 212,107
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
€ 304,631
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
€ 183,912
Квартира 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 47 м²
€ 232,110
Квартира 4 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 4 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
€ 436,735
Квартира 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€ 244,814
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
€ 183,595
Квартира 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 47 м²
€ 225,558
Квартира 2 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
€ 294,300
Квартира 4 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 4 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
€ 425,477
Квартира 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€ 239,723
Квартира 4 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 4 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
€ 415,451

Параметры недвижимости в Северо-Западный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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