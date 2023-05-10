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Дома в Северо-Западный административный округ, Россия

5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 19
€ 466,581
Дом 4 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 15
€ 582,498
Дом 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 7
€ 265,368
Дом 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
€ 473,872
Дом 3 комнаты в Северо-Западный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 25
€ 452,001

Параметры недвижимости в Северо-Западный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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