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Купить недвижимость в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия

3 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Малые Колпаны, Россия
Квартира 1 комната
Малые Колпаны, Россия
1 Количество комнат 30 м² 2/3 Этаж
€ 38,986
В прямой продаже продается уютная однокомнатная квартира на втором этаже кирпичного дома 20…
Квартира 2 комнатыв Большие Колпаны, Россия
Квартира 2 комнаты
Большие Колпаны, Россия
2 Количество комнат 36 м² 2/2 Этаж
€ 29,295
Успейте купить, цена снижена до 31.03.23г! Хороший старт для молодой семьи! Продам 2к.кварт…
Дом 5 комнатв Paricy, Россия
Дом 5 комнат
Paricy, Россия
5 Количество комнат 133 м² 1/2 Этаж
€ 111,377
Предлагается к продаже земельный участок и расположенный на нём зимний дом в Гатчинск…

Параметры недвижимости в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия

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