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Купить дом в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 5 комнатв Paricy, Россия
Дом 5 комнат
Paricy, Россия
5 Количество комнат 133 м² 1/2 Этаж
€ 111,377
Предлагается к продаже земельный участок и расположенный на нём зимний дом в Гатчинск…

Параметры недвижимости в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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