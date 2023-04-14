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Купить недвижимость в Лоле, Португалия

Quarteira
120
Sao Clemente
20
Loule
6
Sao Sebastiao
5
199 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат 489 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Эта вилла отличного строительства и больших размеров расположена в нескольких минутах от Лул…
Квартира 3 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 157 м²
€ 450,000
Квартира с 3 спальнями, вставлена в частный кондоминиум в спокойной зоне. В отеле есть прих…
Вилла 2 спальнив Querenca, Португалия
Вилла 2 спальни
Querenca, Португалия
1 ванных комнат 72 м² Количество этажей 2
€ 340,000
Вы ищете традиционный и стильный отель, недалеко от Салира в типичной деревне Алгарве? Вам н…
Дом 5 спаленв Almancil, Португалия
Дом 5 спален
Almancil, Португалия
7 ванных комнат 527 м²
€ 2,500,000
Впечатляющая вилла с пятью спальнями и ванной комнатой, где роскошный стиль сочетается с эле…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 305 м² Количество этажей 3
€ 700,000
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 102 м²
€ 485,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 101 м²
€ 465,000
Большая и современная квартира с 2 просторными спальнями, одна ванная, расположенная в благо…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат 113 м²
€ 449,000
Квартира T2 в Виламоуре расположена в тихом и престижном районе, недалеко от всех полей для …
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 96 м²
€ 495,000
Великолепная двухуровневая квартира с 2 спальнями и 1 спальней, расположенная в Виламоуре. …
Вилла 3 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 1,795,000
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
Вилла 4 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 5,000
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами для долгосрочной аренды, расположен…
Вилла 4 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 5,500
Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, для долгосрочной аренды, расположена в тихом куро…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 129 м²
€ 489,000
2-комнатная квартира в управляемом роскошном кондоминиуме, расположенном рядом с полем для г…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 106 м²
€ 580,000
Эта роскошная квартира с 2 спальнями расположена в отеле Hilton Vilamoura As Cascatas Golf R…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 86 м²
€ 425,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Квартира 3 спальнив Boliqueime, Португалия
Квартира 3 спальни
Boliqueime, Португалия
2 ванных комнат 99 м²
€ 479,000
Большая 3-комнатная квартира в центре Виламоуры с видом на море, вставленная в частный кондо…
Квартира 2 спальнив Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 10 Этаж
€ 460,000
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
Вилла 3 спальнив Loule, Португалия
Вилла 3 спальни
Loule, Португалия
251 м²
€ 695,000
3 + 2-спальная вилла с бассейном, пристройкой и видом на море - Loulé Недвижимость расположе…
Дом 4 спальнив Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 181 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Вилла расположена в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районом с лег…
Дом 4 спальнив Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 181 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Этот таунхаус расположен в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районо…
Вилла 4 спальнив Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 1,595,000
Эта изысканная и классическая вилла с четырьмя спальнями, с панорамным видом на море, распол…
Квартира 3 спальнив Loule, Португалия
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
2 ванных комнат 115 м²
€ 320,000
Квартира с тремя спальнями, одна из них с ванной комнатой, состоящая из прихожей, просторной…
Вилла 7 спаленв Almancil, Португалия
Вилла 7 спален
Almancil, Португалия
7 Количество комнат 6 ванных комнат 447 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Эта потрясающая вилла с 6+1 спальнями и современной архитектурой, расположенная в Almancil. …
Дом 3 спальнив Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 144 м² Количество этажей 3
€ 590,000
Двухквартирная вилла с 3 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с бассейном и в нес…
Вилла 3 спальнив Vale Formoso, Португалия
Вилла 3 спальни
Vale Formoso, Португалия
226 м²
€ 890,000
Вилла с 3 спальнями и бассейном в 8 минутах от пляжа – Almancil Вилла расположена в Алмансил…
Вилла 4 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 7,500,000
Вилла расположена на большом участке площадью 4700 м2, менее чем в 5 минутах от знаменитого …
Дом 4 спальнив Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 318 м² Количество этажей 3
€ 530,000
Двухквартирные дома типологии T4 в частном кондоминиуме с охраной, бассейном и видом на Серр…
Дом 4 спальнив Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 318 м²
€ 530,000
Semi-detached houses of typology V4 in a private condominium with security, a swimming pool,…
Вилла 3 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
2 ванных комнат
€ 890,000
Этот современный дом с тремя спальнями расположен в популярном жилом районе Вале-де-Эгуас, А…

Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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