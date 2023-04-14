ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Алгарве
Алгарви
Loule
Купить недвижимость в Лоле, Португалия
Quarteira
120
Sao Clemente
20
Loule
6
Sao Sebastiao
5
Очистить
199 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат
489 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Эта вилла отличного строительства и больших размеров расположена в нескольких минутах от Лул…
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
157 м²
€ 450,000
Квартира с 3 спальнями, вставлена в частный кондоминиум в спокойной зоне. В отеле есть прих…
Вилла 2 спальни
Querenca, Португалия
1 ванных комнат
72 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
Вы ищете традиционный и стильный отель, недалеко от Салира в типичной деревне Алгарве? Вам н…
Дом 5 спален
Almancil, Португалия
7 ванных комнат
527 м²
€ 2,500,000
Впечатляющая вилла с пятью спальнями и ванной комнатой, где роскошный стиль сочетается с эле…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
305 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
102 м²
€ 485,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
101 м²
€ 465,000
Большая и современная квартира с 2 просторными спальнями, одна ванная, расположенная в благо…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат
113 м²
€ 449,000
Квартира T2 в Виламоуре расположена в тихом и престижном районе, недалеко от всех полей для …
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
96 м²
€ 495,000
Великолепная двухуровневая квартира с 2 спальнями и 1 спальней, расположенная в Виламоуре. …
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 1,795,000
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 5,000
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами для долгосрочной аренды, расположен…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 5,500
Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, для долгосрочной аренды, расположена в тихом куро…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
129 м²
€ 489,000
2-комнатная квартира в управляемом роскошном кондоминиуме, расположенном рядом с полем для г…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
106 м²
€ 580,000
Эта роскошная квартира с 2 спальнями расположена в отеле Hilton Vilamoura As Cascatas Golf R…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
86 м²
€ 425,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Квартира 3 спальни
Boliqueime, Португалия
2 ванных комнат
99 м²
€ 479,000
Большая 3-комнатная квартира в центре Виламоуры с видом на море, вставленная в частный кондо…
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
10 Этаж
€ 460,000
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
Вилла 3 спальни
Loule, Португалия
251 м²
€ 695,000
3 + 2-спальная вилла с бассейном, пристройкой и видом на море - Loulé Недвижимость расположе…
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
181 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Вилла расположена в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районом с лег…
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
181 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Этот таунхаус расположен в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районо…
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
204 м²
Количество этажей 2
€ 1,595,000
Эта изысканная и классическая вилла с четырьмя спальнями, с панорамным видом на море, распол…
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
2 ванных комнат
115 м²
€ 320,000
Квартира с тремя спальнями, одна из них с ванной комнатой, состоящая из прихожей, просторной…
Вилла 7 спален
Almancil, Португалия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
447 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Эта потрясающая вилла с 6+1 спальнями и современной архитектурой, расположенная в Almancil. …
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
144 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
Двухквартирная вилла с 3 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с бассейном и в нес…
Вилла 3 спальни
Vale Formoso, Португалия
226 м²
€ 890,000
Вилла с 3 спальнями и бассейном в 8 минутах от пляжа – Almancil Вилла расположена в Алмансил…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 7,500,000
Вилла расположена на большом участке площадью 4700 м2, менее чем в 5 минутах от знаменитого …
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
318 м²
Количество этажей 3
€ 530,000
Двухквартирные дома типологии T4 в частном кондоминиуме с охраной, бассейном и видом на Серр…
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
318 м²
€ 530,000
Semi-detached houses of typology V4 in a private condominium with security, a swimming pool,…
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
2 ванных комнат
€ 890,000
Этот современный дом с тремя спальнями расположен в популярном жилом районе Вале-де-Эгуас, А…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
7
Параметры недвижимости в Loule, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты