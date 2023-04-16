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Купить вилла в Лагоа и Карвоейру, Португалия

Lagoa
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19 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат 250 м²
€ 1,300,000
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
Вилла 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 182 м²
€ 1,200,000
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
Вилла 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 148 м²
€ 1,150,000
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат 170 м²
€ 530,000
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 197 м²
€ 995,000
Вилла с 4 спальнями, 5820м2 земли, расположенная в шаговой доступности от центра деревни Кар…
Вилла 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат
Цена по запросу
Отличная вилла в современном стиле в Карвуэйру, в очень тихом районе. Эта вилла предлагает…
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат 261 м²
€ 1,190,000
Отличная вилла с 4 спальнями в первоклассном комплексе в Карвуэйру. Эта вилла с 4 спальнями…
Вилла 5 спаленв Лагоа, Португалия
Вилла 5 спален
Лагоа, Португалия
4 ванных комнат 398 м²
€ 5,500,000
Кинта у моря - мечта каждого, и нам есть то же самое, чтобы посетить рядом с пляжами военно-…
Вилла 5 спаленв Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
7 ванных комнат 200 м²
€ 2,260,000
Замечательная, современная, 3-этажная вилла, состоящая из подвала, первого этажа и первого э…
Вилла 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 ванных комнат 114 м²
€ 800,000
Традиционная вилла в центре Карвуэйру. Вилла состоит всего из одного этажа с гостиной с кам…
Вилла 5 спаленв Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат
€ 1,700,000
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Вилла в современном стиле с потрясающи…
Вилла 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 472,800
Таунхаус с современной планировкой включает в себя 3 спальни, гостиную, столовую и полн…
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 250 м²
€ 1,295,000
Отличный фермерский дом, расположенный недалеко от полей для гольфа Pestana и в нескольких м…
Вилла 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 ванных комнат 169 м²
€ 590,000
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат 256 м²
Цена по запросу
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями, которая сочетает в себе традиционный португальский с…
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Отличная современная вилла, которая в настоящее время находится в стадии строительства, сост…
Вилла 3 спальнив Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Lagoa, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 208 м² Количество этажей 1
€ 795,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 423 м²
€ 660,000
Вилла 5 спаленв Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5 Количество комнат 6 ванных комнат 297 м²
€ 1,350,000

Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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