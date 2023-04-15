Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Фамагуста
  4. Трикомо
  5. Квартиры

Купить квартиру в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира В архив
Очистить
66 объектов найдено
Квартирав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
86 м²
€ 155,807
Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье&nb…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 4/6 Этаж
€ 82,414
                Е…
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданствов Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 5/6 Этаж
€ 80,341
Если вы желаете жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию тау…
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданствов Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 13
€ 64,272
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 80 м²
€ 53,951
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 88 м²
€ 88,190
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 70 м²
€ 92,340
Квартира 1 ваннаяв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 ванная
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 38 м²
€ 45,651
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 68 м²
€ 61,733
Квартира 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 125 м²
€ 65,364
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 80 м²
€ 67,336
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 73,208
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 89,113
Квартирав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 80,653
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 80,653
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 266,211
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,002
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 74,336
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 56,288
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 64,748
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 83,360
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 62,492
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 155,553
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 77,156
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 333,328
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 107,161
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 72,757
Квартира 1 ваннаяв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 ванная
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 46,813
Квартира 1 ваннаяв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 ванная
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 47,264
Realting.com
Перейти