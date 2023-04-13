Купить дом в Тиват, Черногория

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187 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Коттедж 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
376 м²
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
Дом 7 спален
Тиват, Черногория
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 265,000
Продается дом недалеко от поля для гольфа и роскошного курорта Дом с чистой жилой площадью 2…
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
230 м²
2 Этаж
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
Вилла 2 спальни
Богишичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 350,000
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4 Количество комнат
410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Дом 9 спален
Тиват, Черногория
400 м²
€ 1,060,000
На продажу предлагается дом в Тивате, с площадью 400 квадратных метров и участком земли, пло…
Дом 2 комнаты
Тиват, Черногория
2 Количество комнат
200 м²
€ 235,500
На продажу дом в Тивате. Состоит из двух отдельных апартаментов и студии на первом этаже. Ка…
Дом 9 спален
Тиват, Черногория
400 м²
€ 1,060,000
NUM 5123 Продается дом в Тивате, площадью 400 квадратных метров и земельным участком, площад…
Таунхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
70 м²
€ 210,000
На продажу предлагается дом типа Таунхаус на берегу моря, неподалёку от города Тиват в город…
Дом 3 спальни
Лепетане, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Прекрасный каменный дом можно купить в Опатово. Он находится на первой линии к морю, с собст…
Таунхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
70 м²
€ 210,000
NUM 4971 На продажу предлагается таунхаус типа дома на берегу моря, недалеко от города Тиват…
Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
378 м²
€ 1,700,000
Вилла с 7 апартаментами в Тивате на первой линии моря с правом пользования частным пляжем. …
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
7 Количество комнат
5 ванных комнат
342 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
ЛЮКСУПСИЛЛА БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ГОЛЬФА ЛЮКСУПСИЛЛА С ВСЕЙ СЕТЬЮ 342 М2, НА ОСНОВЕ 391 М2. Всего…
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
490 м²
€ 2,500,000
Эксклюзивная современная вилла с видом на море в Тивате. Площадь дома 490 м2, а площадь учас…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
472 м²
€ 2,000,000
Эксклюзивная современная вилла с видом на море в Тивате. Площадь дома 472 м2, а площадь уча…
Дом 12 спален
Тиват, Черногория
315 м²
€ 305,000
На продажу предлагается дом в Тивате, недалеко от острова Цветов в пригороде Брда. Дом наход…
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Тивате с видами на море и знаменитую марину Porto Mo…
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 420,000
Роскошный каменный дом 149м2, расположенный в Триповичи, который был отремонтирован 4 года н…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
472 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
290 м²
€ 1,200,000
Новая современная, комфортабельная вилла, построенная в 2019 году, площадью 290 кв.м. / + те…
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
480 м²
€ 1,500,000
Роскошная новая вилла в районе Тиват - Кавах. Завершение строительства декабрь 2022 года! Жи…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
290 м²
€ 1,200,000
Расположение: Тиват Площадь: 290 кв.м. Площадь участка: 834 кв.м. Количество спален: 4 Колич…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
128 м²
€ 265,000
В живописном и развитом районе Тиват, всего в двух шагах от школы, мы предлагаем на продажу …
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
105 м²
€ 990,000
Расположение: Тиват Площадь виллы: 105 кв.м. Площадь участка: 100 кв.м. Количество спален: 3…
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
208 м²
€ 320,000
Продается дом в центре Тивата с панорамным видом на море и город. От дома до центра и знамен…
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
256 м²
€ 290,000
Расположение: Тиват Площадь виллы: 256 кв.м. Площадь участка: 290 кв.м. Количество спален: 5…
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