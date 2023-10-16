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Виллы в Община Тиват, Черногория

Тиват
76
Крашичи
62
Donja Lastva
15
Радовичи
12
Лепетане
8
Градиошница
5
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164 объекта найдено
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
На продажу – Красивая вилла, расположенная в Опатово, Тиват. Вилла расположена на первой лин…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная трехкомнатная квартира в фантастическом месте в комплексе "Dukley Garden…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивная вилла на продажу в Крашичи, Которский залив - Первая линия моря! Эта красивая в…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивная вилла на продажу в Крашичи, Которский залив - Первая линия моря! Эта красивая в…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продажа дома с бассейном в Куляче.Участок имеет площадь 2184м2.Все подведено: электричество,…
€600,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в Режевичи, Будва. Досту…
€1,60 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Крашичи, Черногория
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Крашичи, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Представляем вам прекрасную виллу, расположенную на первой линии моря в идиллическом городке…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Вилла с четырьмя спальнями Расстояние до моря…
€450,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Комнаты 4
Площадь 293 м²
Эко-вилла на полуострове Луштица с собственным пляжем, бассейном и садом. Внешняя отделка: …
€1,60 млн
Вилла 2 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Крашичи, Черногория
Комнаты 2
Площадь 200 м²
Продаются две новые виллы в Тивате, Крашичи. Площадь виллы 1 составляет 200 м2, площадь уча…
€530,000
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Продается просторный дом площадью 164м2 расположенный на участке 323м2. На первом этаже гос…
€400,000
Вилла 2 спальни в Градиошница, Черногория
Вилла 2 спальни
Градиошница, Черногория
Комнаты 2
Площадь 175 м²
Продается прекрасная вилла районе Тивата в 5 минутах езды от аэропорта и в 10 минутах ез…
€419,000
Вилла 5 спален в Лепетане, Черногория
Вилла 5 спален
Лепетане, Черногория
Комнаты 5
Площадь 221 м²
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом.…
€330,000
Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площадью…
€390,000
Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Продается дом в Лепетане, Тиват. Дом площадью 97м2 расположен на участке 174 м2 и находится…
€315,000
Вилла 1 спальня в Лепетане, Черногория
Вилла 1 спальня
Лепетане, Черногория
Комнаты 1
Площадь 53 м²
На продажу квартира с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Квартира находится в Лепета…
€160,000
Вилла 3 спальни в Градиошница, Черногория
Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Продается новая двухэтажная вилла площадью 155м2 с собственым участком площадью 500м2. В…
€370,000
Вилла 3 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Продается дом в поселке Крашичи, на полуострове Луштица. Площадь дома 142м2, площадь участк…
€350,000
Вилла 2 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Продается новый просторный дом площадью 160 м2, расположенный на участке 360 м2. Дом находи…
€450,000
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Площадь 376 м²
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 нах…
€470,000
Вилла 3 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается дом в поселке Крашичи на полуострове Луштица. Очень уютный семейный дом с панорам…
€430,000
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 350 м²
Продается просторная вилла с большим участком в Тивате. Предлагаем вашему вниманию уникальн…
€795,000
Вилла 5 спален в Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Площадь 369 м²
Продается просторная вилла вблизи города Тиват. Семейная, очень уютная и просторная вилла "…
€950,000
Вилла 2 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Вилла расположена в тихом, тихом уголке с прекрасным видом на море, который идеально подходи…
€530,000
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 315 м²
Тиватская ривьера. Посёлок Крашичи. Полуостров Луштица. Боко Которская бухта. Новые квар…
€530,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 3 спальнями (J-1), бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комп…
€890,000

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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