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Дома в Прчань, Черногория

198 объектов найдено
Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 516 м²
€ 800,000
Продается в Прчань большой участок 1684 кв. м. с недостроенным домом. Участок состоит и…
Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 269 м²
€ 795,000
Участок площадью 1625m2 расположен в 100м от береговой линии в населенном пункте Прчан…
Дом 5 спален в Прчань, Черногория
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
€ 1,260,000
Вилла на первой линии  с потрясающим видом за Боко-Которский залив. Тихое место, утопаю…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1 220 м²
€ 650,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 576 м² Количество этажей 3
€ 450,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 3 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м²
€ 330,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 265,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 6 спален в Муо, Черногория
Вилла 6 спален
Муо, Черногория
228 м²
€ 565,000
NUM 5241 We offer for sale a magnificent villa in a quiet and peaceful suburb of Kotor, M…
Вилла 6 спален в Муо, Черногория
Вилла 6 спален
Муо, Черногория
228 м²
€ 565,000
На продажу предлагается великолпеная вилла в тихом и мирном пригороде Котора, Муо. Вилла…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 240 м²
€ 750,000
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
Вилла 4 спальни в Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат 317 м²
€ 1,750,000
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м.  Участок: …
Таунхаус 3 спальни в Троица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
2 ванных комнат 130 м²
€ 265,000
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
Дом 3 спальни в Кавач, Черногория
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Дом в Троица, Черногория
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
550 м² 2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря   Эта старинная каменная вилла в…
Дом 10 комнат в Прчань, Черногория
Дом 10 комнат
Прчань, Черногория
10 Количество комнат 450 м²
€ 1,950,000
Старинная каменная вилла в Прчани, с богатой историей Дом состоит из 4-х этажей, включая ман…
Вилла 4 спальни в Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
NUM 5150 Продается вилла, расположенная в живописном месте с захватывающим видом на залив…
Вилла 4 спальни в Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
Продаётся вилла, которая расположена в живописной локации, откуда открывается захватывающий …
Дом 3 спальни в Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат 147 м²
€ 550,000
В продаже просторный светлый дом с потрясающим видом на море в тихом поселке Боко Которского…
Дом 4 спальни в Троица, Черногория
Дом 4 спальни
Троица, Черногория
280 м²
€ 750,000
NUM 4969 Продается дом в городе Кавац с прекрасным видом на море. Дом имеет общую площадь 2…
Дом 6 комнат в Прчань, Черногория
Дом 6 комнат
Прчань, Черногория
6 Количество комнат 516 м²
€ 800,000
Просторная вилла расположена в Прчани, Боко-Которский залив, в 20 метрах от моря, вторая лин…
Дом 4 спальни в Троица, Черногория
Дом 4 спальни
Троица, Черногория
280 м²
€ 750,000
Продается дом в городе Кавач с прекрасным видом на море. Дом имеет общую площадь 280м2 и рас…
Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
515 м²
€ 800,000
NUM 5094 Этот потрясающий дом расположен в очаровательном и живописном районе Пркань в Котор…
Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
515 м²
€ 800,000
Этот потрясающий дом расположен в очаровательном живописном районе Прчань в Которе, предлага…
Вилла 3 спальни в Троица, Черногория
Вилла 3 спальни
Троица, Черногория
155 м²
€ 400,000
Продаются виллы разных типов в районе Кавач. Виллы имеют прекрасный вид на горы, море. К ва…
Дом 2 спальни в Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
54 м²
€ 800,000
Старый дом в Прчне на первой линии моря. Дом имеет площадь 54 м2, а площадь участка 150 м2…
Дом 5 спален в Троица, Черногория
Дом 5 спален
Троица, Черногория
218 м²
€ 385,000
Двухэтажный дом в Кавач, недалеко от Котора и Тивата. Площадь дома составляет 218 м2, площа…
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