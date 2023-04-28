Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Котор
Прчань
Дома
Дома в Прчань, Черногория
Дом
Очистить
198 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
516 м²
€ 800,000
Продается в Прчань большой участок 1684 кв. м. с недостроенным домом. Участок состоит и…
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
4 ванных комнат
269 м²
€ 795,000
Участок площадью 1625m2 расположен в 100м от береговой линии в населенном пункте Прчан…
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
€ 1,260,000
Вилла на первой линии с потрясающим видом за Боко-Которский залив. Тихое место, утопаю…
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
1 220 м²
€ 650,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
576 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 3 спальни
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
440 м²
€ 330,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
310 м²
Количество этажей 2
€ 265,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 6 спален
Муо, Черногория
228 м²
€ 565,000
NUM 5241 We offer for sale a magnificent villa in a quiet and peaceful suburb of Kotor, M…
Вилла 6 спален
Муо, Черногория
228 м²
€ 565,000
На продажу предлагается великолпеная вилла в тихом и мирном пригороде Котора, Муо. Вилла…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
240 м²
€ 750,000
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат
317 м²
€ 1,750,000
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м. Участок: …
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
2 ванных комнат
130 м²
€ 265,000
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат
120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Вилла
Прчань, Черногория
550 м²
2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря Эта старинная каменная вилла в…
Дом 10 комнат
Прчань, Черногория
10 Количество комнат
450 м²
€ 1,950,000
Старинная каменная вилла в Прчани, с богатой историей Дом состоит из 4-х этажей, включая ман…
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
NUM 5150 Продается вилла, расположенная в живописном месте с захватывающим видом на залив…
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
Продаётся вилла, которая расположена в живописной локации, откуда открывается захватывающий …
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
147 м²
€ 550,000
В продаже просторный светлый дом с потрясающим видом на море в тихом поселке Боко Которского…
Дом 4 спальни
Троица, Черногория
280 м²
€ 750,000
NUM 4969 Продается дом в городе Кавац с прекрасным видом на море. Дом имеет общую площадь 2…
Дом 6 комнат
Прчань, Черногория
6 Количество комнат
516 м²
€ 800,000
Просторная вилла расположена в Прчани, Боко-Которский залив, в 20 метрах от моря, вторая лин…
Дом 4 спальни
Троица, Черногория
280 м²
€ 750,000
Продается дом в городе Кавач с прекрасным видом на море. Дом имеет общую площадь 280м2 и рас…
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
515 м²
€ 800,000
NUM 5094 Этот потрясающий дом расположен в очаровательном и живописном районе Пркань в Котор…
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
515 м²
€ 800,000
Этот потрясающий дом расположен в очаровательном живописном районе Прчань в Которе, предлага…
Вилла 3 спальни
Троица, Черногория
155 м²
€ 400,000
Продаются виллы разных типов в районе Кавач. Виллы имеют прекрасный вид на горы, море. К ва…
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
54 м²
€ 800,000
Старый дом в Прчне на первой линии моря. Дом имеет площадь 54 м2, а площадь участка 150 м2…
Дом 5 спален
Троица, Черногория
218 м²
€ 385,000
Двухэтажный дом в Кавач, недалеко от Котора и Тивата. Площадь дома составляет 218 м2, площа…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
7
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты