Купить квартиру в Шилутский район, Литва

Квартира 2 комнаты Шилуте, Литва 2 Количество комнат 46 м² 1/2 Этаж

€ 34,000

2 комнаты были до 20 г., в заполнении 46,22 кв. М. м. 2-комнатная квартира в Silk, Tille g. …