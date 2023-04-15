Сколько стоят квартиры в Клайпеде
Клайпеда — красивый и уютный портовый город в Литве, расположившийся на реке Данге.
Какие самые популярные районы Клайпеды для покупки квартиры
Река Данге разделяет город на две части — Левый берег (Старый город) и Правый берег (современный городской центр). На Левом берегу продажа квартир в Клайпеде актуальна для ценителей спокойной жизни и старой архитектуры. Здесь еще сохранились деревянные дома в немецком стиле, построенные в 18 веке. Желающие жить в современных комфортабельных новостройках покупают жилье на Правом берегу.
Сколько в среднем стоят квартиры в Клайпеде
Средняя цена квартир в Клайпеде — 1300-1400 евро м2. Ценник, как и везде, во многом зависит от местоположения, площади жилья, наличия ремонта и техники.
В районе 30-40 тыс. евро можно приобрести одно- или двухкомнатную недвижимость со скромным ремонтом в Старом городе. Тем, кто планирует купить квартиру в Клайпеде c современным ремонтом и техникой, следует рассчитывать на бюджет не менее 80 тыс. евро. Просторные апартаменты в доме не старше 2010 года постройки стоят в среднем 150-200 тыс. евро.
Можно ли получить ВНЖ в Литве при покупке недвижимости
Наличие собственной квартиры в Клайпеде может ускорить процесс оформления ВНЖ. После того как вы сделаете постоянную прописку, можно готовить документы и оформлять вид на жительство.