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Квартиры в Елгава, Латвия
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11 объектов найдено
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Квартира 5 комнат
Елгава, Латвия
5 Количество комнат
197 м²
5/6 Этаж
€ 900,000
Двухуровневая квартира с выходом на крышу дома. Квартира состоит из двух этажей. На первом э…
Квартира 6 комнат
Елгава, Латвия
6 Количество комнат
220 м²
1/4 Этаж
€ 650,000
Эксклюзивная возможность приобрести частный дом в многоквартирном доме. Дом, где место хвати…
Квартира 2 комнаты
Елгава, Латвия
2 Количество комнат
37 м²
6/6 Этаж
€ 59,000
Квартира с серой отделкой в реновированном доме Rīdzenes Rezidence. В доме и квартирах произ…
Квартира
Елгава, Латвия
138 м²
3/5 Этаж
€ 530,530
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира 3 комнаты
Елгава, Латвия
3 Количество комнат
93 м²
3/5 Этаж
€ 240,760
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира 3 комнаты
Елгава, Латвия
3 Количество комнат
78 м²
5/5 Этаж
€ 209,520
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира
Елгава, Латвия
68 м²
3/5 Этаж
€ 170,500
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира 2 комнаты
Елгава, Латвия
2 Количество комнат
52 м²
3/5 Этаж
€ 119,020
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат
88 м²
3/5 Этаж
€ 212,740
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат
160 м²
4/4 Этаж
€ 199,000
эксклюзивная 4-х комнатная квартира на берегу Лиелупе. В стоимость входит одно парковочное м…
Квартира 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат
170 м²
4/6 Этаж
€ 600,000
Предлагаем эксклюзивные просторные апартаменты в Старом городе с видом на церковь Святого Пе…
Параметры недвижимости в Елгава, Латвия
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