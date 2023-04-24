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Дома в Савона, Италия

Алассио
8
Лоано
1
Савона
1
Финале-Лигуре
1
24 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
€ 2,200,000
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 2,800,000
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,300,000
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
Вилла 5 спален в Савона, Италия
Вилла 5 спален
Савона, Италия
6 Количество комнат 2 000 м²
€ 2,100,000
AL-147. Историческая вилла в СавонеИсторическая вилла в Империи, памятник искусства, общей п…
Вилла 4 спальни в Bergeggi, Италия
Вилла 4 спальни
Bergeggi, Италия
5 Количество комнат
€ 2,900,000
AL-116. Уникальная вилла класса "Премиум" в городе Берджеджи Уникальная вилла класса "Премиу…
Вилла 3 спальни в Garlenda, Италия
Вилла 3 спальни
Garlenda, Италия
4 Количество комнат 450 м²
€ 2,500,000
AS-VM-9. Вилла в непосредственной близости к Гольф-Клубу ГарлендыЭта великолепная вилла нахо…
Вилла 3 спальни в Лоано, Италия
Вилла 3 спальни
Лоано, Италия
4 Количество комнат 270 м²
€ 1,550,000
AS-VAH-180. Вилла в Лоано с видом на мореВилла находится в городе Лоано, на возвышенном мест…
Вилла 2 спальни в Андора, Италия
Вилла 2 спальни
Андора, Италия
3 Количество комнат 160 м²
€ 2,300,000
AS-VA-241. Вилла на холмах города АндораВилла на трёх уровнях с бассейном, захватывающим вид…
Вилла 2 спальни в Андора, Италия
Вилла 2 спальни
Андора, Италия
3 Количество комнат 160 м²
€ 1,350,000
KK-V10. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Марина-ди-АндораВилла независимая с 3х сторон (…
Вилла в Bergeggi, Италия
Вилла
Bergeggi, Италия
270 м²
€ 2,000,000
KK-A1663. Трехуровневая вилла в Берджеджи 270м2Вилла 270квм на 3х уровнях в Берджеджи. Новая…
Вилла 5 спален в Альбиссола-Марина, Италия
Вилла 5 спален
Альбиссола-Марина, Италия
6 Количество комнат 300 м²
€ 2,100,000
KK-NVR-18. Трехуровневая вилла на холме городка Альбисола с шикарным видом на мореОсобняк по…
Вилла 5 спален в Андора, Италия
Вилла 5 спален
Андора, Италия
6 Количество комнат 450 м²
€ 3,500,000
KK-070715-5. Престижная вилла класса люкс в резиденциальной зоне Андоры (Лигурия) ПинамареПр…
Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 870,000
KK-280416-5. Вилла 400квм с садом в 900квмВилла 400квм с садом в 900квм c красивыми материал…
Вилла 4 спальни в Villanova d Albenga, Италия
Вилла 4 спальни
Villanova d Albenga, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 1,000,000
KK-280416-4. Новая вилла в Гарленда Гольф клубеВилла в 250квм + 100квм цокольного уровня (га…
Вилла 2 спальни в Алассио, Италия
Вилла 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат 227 м²
€ 620,000
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
Вилла 5 спален в Финале-Лигуре, Италия
Вилла 5 спален
Финале-Лигуре, Италия
6 Количество комнат 430 м²
€ 4,340,000
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
Вилла 4 спальни в Cisano sul Neva, Италия
Вилла 4 спальни
Cisano sul Neva, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 2,900,000
AS-170215 . Эксклюзивная вилла в стиле “рустико"Эксклюзивная вилла в стиле “рустико" в вел…
Вилла 4 спальни в Bergeggi, Италия
Вилла 4 спальни
Bergeggi, Италия
5 Количество комнат 390 м²
€ 1,450,000
KK-280416-13. Вилла на продажу в Берджежжи ЛигурияВилла в Берджежжи в паре километрах от пля…
Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 3,920,000
KK-280416-7. Вилла на продажу в АлассиоВилла с выходом на пляж. Полностью реконструированная…
Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 1,500,000
KK-W-023B1E. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » АлассиоВилла 240 квм + 1800 квм сада+ 145к…
Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 750,000
AS-VM-263. Дом с видом на море в городе Алассио Алассио — Эта вилла находится на холмах Алас…
Дом 3 спальни в Савона, Италия
Дом 3 спальни
Савона, Италия
6 Количество комнат 155 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Недавно построенные виллы в Италии с видом на море. Виллы будут обеспечены чистовой отделко…
Дом 3 спальни в Савона, Италия
Дом 3 спальни
Савона, Италия
250 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта современная вилла в Италии расположена в Пекориле в окружении густого соснового леса с п…
Дом в Савона, Италия
Дом
Савона, Италия
Цена по запросу
Если вы мечтаете купить земельный участок у моря на средиземноморском побережье - эта недвиж…

Параметры недвижимости в Савона, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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