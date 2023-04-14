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Купить дом в Kecskemeti jaras, Венгрия

Кечкемет
240
Лайошмиже
24
Керекедьхаза
4
315 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м²
€ 87,871
Дом 6 комнатв Ладаньбене, Венгрия
Дом 6 комнат
Ладаньбене, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 218 м²
€ 240,110
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 106,567
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 100,157
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 151,972
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 50,479
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 154,910
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 92 м²
€ 154,910
Дом 4 комнатыв Helvecia, Венгрия
Дом 4 комнаты
Helvecia, Венгрия
4 Количество комнат 93 м²
€ 165,593
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 128,201
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 235,009
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 271,359
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 317,832
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 122,592
Дом 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 61,163
Дом 6 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 133,276
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 93,480
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 200,314
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 93,480
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 319,835
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 218,983
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 258,005
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 45,137
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 154,910
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 320,236
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 112,176
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 194,091
Вилла 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 240 м²
€ 362,000
Мы рады представить вашему вниманию этот красивый уютный дом в 16-м районе Будапешта. Рас…
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 47,808
Дом 3 комнатыв Jakabszallas, Венгрия
Дом 3 комнаты
Jakabszallas, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 37,365

Параметры недвижимости в Kecskemeti jaras, Венгрия

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