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  4. медье Боршод-Абауй-Земплен

Купить недвижимость в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

Miskolci jaras
82
Ozdi jaras
68
Мишкольц
65
Озд
58
Mezokoevesdi jaras
10
Kazincbarcikai jaras
7
Tokaji jaras
7
Борщоднадашд
6
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192 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 69,280
Дом 4 комнатыв Tardona, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tardona, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 141,769
Дом 2 комнатыв Hegymeg, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hegymeg, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 37,448
ПРОДАЕТСЯ: 65нм милый семейный дом, характеризующийся 2 комнатами + гостиная-кухня. В хоро…
Квартира 1 комнатав Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 36,111
Дом 5 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 274 м²
€ 160,226
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 20,062
Дом 6 комнатв Сёглигет, Венгрия
Дом 6 комнат
Сёглигет, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м²
€ 101,646
ВЕНГРИЯ - СЗОГЛИГЕТ. Мы предлагаем на продажу в 50 км от Касса, недалеко от места расположе…
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 61,255
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 450 м²
€ 334,361
Квартира 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 128,127
Дом 2 комнатыв Риче, Венгрия
Дом 2 комнаты
Риче, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 34,774
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 64,171
Дом 4 комнатыв Казинцбарцика, Венгрия
Дом 4 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 20,062
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 53,230
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 93,354
Дом 6 комнатв Домахаза, Венгрия
Дом 6 комнат
Домахаза, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 24,047
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 58,580
Квартира 4 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 194,999
Квартира 4 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 194,999
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 241 м²
€ 120,102
Квартира 2 комнатыв Путнок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Путнок, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 21,399
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 20,864
Дом 2 комнатыв Эделень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эделень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 41,461
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 21,399
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 52,160
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 65,777
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 60,185
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 120,343
Квартира 2 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Майи, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 66,605
Дом 6 комнатв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 6 комнат
Борщоднадашд, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 13,107

Параметры недвижимости в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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