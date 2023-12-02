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  4. медье Боршод-Абауй-Земплен

Жильё в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

Ozdi jaras
14
Озд
13
Miskolci jaras
7
Мишкольц
6
27 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Майи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Майи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
€77,819
в месяц
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Дом 2 комнаты в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€22,950
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€30,336
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€110,530
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€39,305
в месяц
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€57,903
в месяц
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Дом 3 комнаты в Эрдёбенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрдёбенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€21,077
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€131,633
в месяц
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Дом 4 комнаты в Тактахаркань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тактахаркань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€31,629
в месяц
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Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€19,785
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€51,440
в месяц
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Дом 2 комнаты в Шайосентпетер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€29,017
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€20,840
в месяц
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Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€23,741
в месяц
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Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный кирпичный 5-комнатный семейный дом на улице Петефи в Оздоне. Так как на …
€22,686
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€13,163
в месяц
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Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€47,483
в месяц
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Дом 2 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€34,029
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается 1-этажная 2-комнатная квартира в Озде в начале улицы Лехель везер. Кирпичная кварт…
€27,698
в месяц
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Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный семейный дом с 5 комнатами в Оздоне, недалеко от Уэллиса и ОАМ. На ровно…
€34,293
в месяц
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Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€9,760
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€26,353
в месяц
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Дом 4 комнаты в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€49,461
в месяц
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Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€9,233
в месяц
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Дом 3 комнаты в Борщоднадашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€105,518
в месяц
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Дом 8 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
€252,978
в месяц
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Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€87,026
в месяц
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Типы недвижимости в медье Боршод-Абауй-Земплен

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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