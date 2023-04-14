Купить дом в Ретимнон, Греция

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76 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
2 ванных комнат
€ 830,000
Это уникальная вилла на продажу в Ретимно, Крит, всего в 600 метрах от пляжа Скалета. Он име…
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
€ 220,000
Этот уникальный дом на продажу в Геракари, Ретимно, является идеальным местом для тех, кто с…
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
139 м²
Количество этажей 3
€ 199,000
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивный трехуровневый мезонет общей площадью 139 кв.м. Состоит из 2 спален, г…
Дом
Ретимнон, Греция
219 м²
€ 185,000
Панормо - приморский поселок префектуры, который каждый год привлекает туристов со всего мир…
Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
204 м²
Количество этажей 1
€ 80,000
В деревне Даун Порос, расположенной в 25 км к юго-западу от города Ретимнон и очень близко к…
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
147 м²
€ 92,000
Традиционный дом 1900 года постройки выставлен на продажу в районе Ангелиана, в 26 км к вост…
Дом
Ретимнон, Греция
253 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
В красивой и живописной деревне Маргаритес, традиционный отдельно стоящий дом площадью 253 к…
Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
141 м²
Количество этажей 1
€ 88,000
ПРОДАЕТСЯ меблированный дом на первом этаже общей площадью 141 кв.м. на участке 143 кв…
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат
309 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат
206 м²
Количество этажей 3
€ 400,000
В нескольких километрах от центра города, на равнине Пиджано, в местечке "Папида",…
Дом 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
4 ванных комнат
€ 950,000
Эта большая вилла для гольфа на продажу в Агиа Параскеви, Адель, Ретимно, является уникальны…
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
330 м²
Количество этажей 2
€ 510,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
137 м²
Количество этажей 2
€ 415,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
136 м²
Количество этажей 2
€ 415,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 2 спальни
Gerani, Греция
137 м²
Количество этажей 2
€ 425,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 3 спальни
Gerani, Греция
178 м²
Количество этажей 2
€ 780,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 3 спальни
Gerani, Греция
178 м²
Количество этажей 2
€ 780,000
Новый проект жилого комплекса, который располагается в туристической зоне Герани, всего в 50…
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
3 ванных комнат
€ 360,000
Эта удивительная каменная вилла на продажу в Ретимно, расположена в деревне Элеутерна. Недви…
Дом 3 спальни
Roussospiti, Греция
4 ванных комнат
€ 535,000
This newly renovated villa for sale in Roussospiti, Rethymnon, is a very comfortable and bri…
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
3 ванных комнат
€ 380,000
Недавно построенная квартира на продажу в Эпископи, Ретимно, в непосредственной близости от …
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
3 ванных комнат
€ 380,000
A newly built apartment for sale in Episkopi,Rethymno very close to the beach in a beautiful…
Дом 3 спальни
Арьируполис, Греция
3 ванных комнат
€ 380,000
Недавно построенная квартира на продажу в Эпископи, Ретимно, в непосредственной близости от …
Вилла 6 комнат
Элеуферна, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 599,000
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Дом
Сфакаки, Греция
€ 700,000
Это неполное здание для продажи на Сфакаки Ретимно Крит на холме в Сфакаки, откуда открывает…
Дом 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
1 ванных комнат
€ 220,000
Продается квартира в Пиги, Ретимно, площадью 61 кв.м., в очень хорошем состоянии, в 10 км от…
Дом 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
1 ванных комнат
€ 250,000
Продается квартира в Пиги, Ретимно, с 75 квадратных метров жилой площади, в хорошем состояни…
Дом 3 спальни
Adele, Греция
1 ванных комнат
105 м²
€ 180,000
Код недвижимости: HPS874 - Дом на продажу в Аркади Адель за € 180.000. Это 105 кв. Дом состо…
Вилла 2 спальни
Maroulas, Греция
1 ванных комнат
340 м²
€ 275,000
Код недвижимости: HPS867 - Вилла на продажу в Ретимно Марулас за € 275.000. Это 340 кв. Вилл…
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