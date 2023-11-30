ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Ретимнон
Виллы
Виллы в Ретимнон, Греция
Вилла
Очистить
19 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Ретимнон, Греция
1
350 м²
1
Продается вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объект…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ретимнон, Греция
4
3
309 м²
3
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
€590,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Элеуферна, Греция
6
260 м²
1
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
€599,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сфакаки, Греция
1
300 м²
1
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
€1,000,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с кладовой, с бронированной дверью
Agios Dimitrios, Греция
6
5
425 м²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
€1,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Xiro Chorio, Греция
8
6
310 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€1,000,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Skaleta, Греция
10
2
400 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
€1,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Виоли Хараки, Греция
6
2
240 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€650,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kato Valsamonero, Греция
8
3
380 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€2,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Adele, Греция
8
3
250 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€490,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Ghouledhiana, Греция
7
3
210 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€490,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
5
1
230 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€900,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ретимнон, Греция
6
2
470 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 9 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
9
240 м²
2
Роскошная резиденция, имеющая собственное 6-луночное поле для гольфа, грунтовый теннисный ко…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Виоли Хараки, Греция
5
2
212 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Виоли Хараки, Греция
5
2
234 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 234 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гости…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сфакаки, Греция
7
2
312 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 312 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€690,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Xiro Chorio, Греция
6
4
320 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Gerani, Греция
1
450 м²
1
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…
€2,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL