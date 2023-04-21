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Жильё в Южная Карелия, Финляндия

Район Иматра
37
Иматра
32
Район Лаппеэнранта
17
Лаппеэнранта
5
Taavetti
4
Луумяки
4
Париккала
3
Савитайпале
3
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55 объектов найдено
Квартира в Симпеле, Финляндия
Квартира
Симпеле, Финляндия
€ 10,409
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
€ 30,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Квартира в Париккала, Финляндия
Квартира
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира в Париккала, Финляндия
Квартира
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Таунхаус в Иматра, Финляндия
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно проведение сделки и оплата в России!!!!!! Возможно дистанционное проведение сделк…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Возможн…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Квартира в Савитайпале, Финляндия
Квартира
Савитайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 3 спальни в Иматра, Финляндия
Дом 3 спальни
Иматра, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м² 1/1 Этаж
€ 120,000
Дом в Рауха рядом с Иматран Спа в жилом районе города Лаппеенранта.Хорошая инфраструктура,ря…
Дом в Йоутсено, Финляндия
Дом
Йоутсено, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 1 спальня в Иматра, Финляндия
Квартира 1 спальня
Иматра, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 22,900
Двухкомнатная квартира в Иматре.Квартира находится в тихом и зеленом районе.Квартира светлая…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноко…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Тр…
Дом в Руоколахти, Финляндия
Дом
Руоколахти, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Савитайпале, Финляндия
Таунхаус
Савитайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Гот…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Дом в Jurvala, Финляндия
Дом
Jurvala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Бол…

Параметры недвижимости в Южная Карелия, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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