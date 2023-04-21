Дом 3 спальни Иматра, Финляндия 4 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м² 1/1 Этаж

€ 120,000

Дом в Рауха рядом с Иматран Спа в жилом районе города Лаппеенранта.Хорошая инфраструктура,ря…