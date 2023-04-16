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Купить дом в Mikkelin seutukunta, Финляндия

Пуумала
4
Кангасниеми
2
Мянтюхарью
2
Haukivuori
1
Пертунмаа
1
Суомениеми
1
12 объектов найдено
Коттеджв Кангасниеми, Финляндия
Коттедж
Кангасниеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! На …
Таунхаусв Haukivuori, Финляндия
Таунхаус
Haukivuori, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттеджв Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможен расчет в Санкт-Петербурге в любой валюте!!! Возмо…
Таунхаусв Пуумала, Финляндия
Таунхаус
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаусв Мянтюхарью, Финляндия
Таунхаус
Мянтюхарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Од…
Коттеджв Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутст…
Домв Мянтюхарью, Финляндия
Дом
Мянтюхарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион!Т…
Таунхаусв Суомениеми, Финляндия
Таунхаус
Суомениеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Пертунмаа, Финляндия
Таунхаус
Пертунмаа, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Коттеджв Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможен расчет в Санкт-Петербурге в любой валюте!!! Возмо…
Таунхаусв Kuortti, Финляндия
Таунхаус
Kuortti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 3 спальнив Кангасниеми, Финляндия
Дом 3 спальни
Кангасниеми, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м² 2/2 Этаж
€ 379,000
Дом площадью - 206м2 для отдыха или постоянного проживания в Луусниеми, администрация г.Канг…

Параметры недвижимости в Mikkelin seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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