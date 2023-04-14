Купить дом в Helsinki sub-region, Финляндия

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34 объекта найдено
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Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
1/2 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 548,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Viirilae, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
1/1 Этаж
€ 279,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом
Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
2/2 Этаж
€ 329,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Туусула, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
1/1 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
1/1 Этаж
€ 285,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
2/2 Этаж
€ 288,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
1/1 Этаж
€ 318,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Kallbaeck, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Hyoekaennummi, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Routio, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Дом 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
1/1 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Koivula, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
1/1 Этаж
€ 168,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Sepaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
175 м²
1/2 Этаж
€ 279,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Lepsaemae, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
142 м²
1/2 Этаж
€ 439,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Halujaervi, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
153 м²
1/1 Этаж
€ 440,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Hyoekaennummi, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
1/2 Этаж
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
1/2 Этаж
€ 443,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
2/2 Этаж
€ 599,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Box, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
1/2 Этаж
€ 275,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Kaskela, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
1/1 Этаж
€ 220,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
1/2 Этаж
€ 359,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
1/1 Этаж
€ 474,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Nettaa, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
1/1 Этаж
€ 396,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Nettaa, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 497,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Туусула, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
2/2 Этаж
€ 730,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Herrala, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
1/1 Этаж
€ 349,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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