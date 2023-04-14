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Купить дом в Helsinki sub-region, Финляндия

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34 объекта найдено
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 548,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Viirilae, Финляндия
Дом 3 спальни
Viirilae, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 1/1 Этаж
€ 279,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Дом
Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Коттедж 2 спальнив Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 2/2 Этаж
€ 329,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Туусула, Финляндия
Дом 3 спальни
Туусула, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/1 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 285,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² 2/2 Этаж
€ 288,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 318,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Kallbaeck, Финляндия
Дом 2 спальни
Kallbaeck, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Hyoekaennummi, Финляндия
Дом 1 спальня
Hyoekaennummi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Routio, Финляндия
Таунхаус
Routio, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Дом 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Koivula, Финляндия
Дом 1 спальня
Koivula, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 168,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Sepaenkylae, Финляндия
Дом 2 спальни
Sepaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 175 м² 1/2 Этаж
€ 279,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Lepsaemae, Финляндия
Дом 4 спальни
Lepsaemae, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м² 1/2 Этаж
€ 439,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Halujaervi, Финляндия
Дом 3 спальни
Halujaervi, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м² 1/1 Этаж
€ 440,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Hyoekaennummi, Финляндия
Дом 3 спальни
Hyoekaennummi, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 1/2 Этаж
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 443,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 2/2 Этаж
€ 599,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Box, Финляндия
Дом 4 спальни
Box, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/2 Этаж
€ 275,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Kaskela, Финляндия
Дом 2 спальни
Kaskela, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 220,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 359,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 474,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Nettaa, Финляндия
Дом 3 спальни
Nettaa, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 1/1 Этаж
€ 396,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Nettaa, Финляндия
Дом 3 спальни
Nettaa, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 497,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Туусула, Финляндия
Дом 3 спальни
Туусула, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 2/2 Этаж
€ 730,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Herrala, Финляндия
Дом 3 спальни
Herrala, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1/1 Этаж
€ 349,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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