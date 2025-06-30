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Дома на Северо-Западе, Чехия

okres Karlovy Vary
4
5 объектов найдено
Дом 7 комнат в Meziroli, Чехия
Premium Premium
Дом 7 комнат
Meziroli, Чехия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Мы эксклюзивно предлагаем роскошный дом площадью 370 м2 с прекрасным участком 2053 м2,  рас…
$783,342
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
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Вилла 8 комнат в Meziroli, Чехия
TOP TOP
Вилла 8 комнат
Meziroli, Чехия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Мы эксклюзивно предлагаем роскошный дом площадью 370 м2 с прекрасным участком 2053 м2,  р…
$783,362
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština
Дом в okres Karlovy Vary, Чехия
Дом
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 158 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный дома типа «таунхаус» общей площадью 158 м2, расположенного…
$348,221
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Агентство
Czech Village s.r.o
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TekceTekce
Дом в Нейдек, Чехия
Дом
Нейдек, Чехия
Площадь 170 м²
Предлагаем на продажу трехэтажный дом в 10ти км от Карловых Вар в городе Высока Штола Дом 17…
$198,431
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Дом в Теплице, Чехия
Дом
Теплице, Чехия
Площадь 1 100 м²
Exciting Investment Opportunity: Historical Building Reconstruction in the Heart of Teplice …
$413,120
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Параметры недвижимости на Северо-Западе, Чехия

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