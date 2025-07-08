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Дома в Центральной Чехии, Чехия

okres Praha vychod
6
10 объектов найдено
Дом 6 комнат в Pertoltice, Чехия
Дом 6 комнат
Pertoltice, Чехия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 900 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем на продажу исключительно просторный семейный дом (много поколений) в центре де…
$453,361
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Дом в Zvestov, Чехия
Дом
Zvestov, Чехия
Площадь 360 м²
Дом 360 m², участок 1 182 m² возле города Бенешов (30 км от Праги) Дом после капитального ре…
$215,012
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Czech Village s.r.o
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Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
Площадь 129 м²
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги
$395,203
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Агентство
Czech Village s.r.o
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TekceTekce
Дом в Bast, Чехия
Дом
Bast, Чехия
Площадь 120 м²
Таунхаус в 15 минутах езды на машине от Праги. Участок 221 м2, площадь дома — 120 м2. Дом — …
$337,166
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Дом в Lounovice, Чехия
Дом
Lounovice, Чехия
Площадь 120 м²
Одноэтажный дом в стиле бунгало площадью 120 м2 и участоком в размере 1.120 м2. В доме 4 комнаты
$422,839
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Дом в Vrbicany, Чехия
Дом
Vrbicany, Чехия
Площадь 110 м²
Дом 110 m², участок 273 m² недалеко от деревни Сланы (17 км от Праги) 4 комнаты с отдельной …
$206,509
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Czech Village s.r.o
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Дом в Stechovice, Чехия
Дом
Stechovice, Чехия
Площадь 96 м²
Предлагаем на продажу небольшой частный дом в 15 минутах от Праги. Кирпичный, одноэтажный дом
$395,203
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
Площадь 129 м²
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги
$395,203
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Агентство
Czech Village s.r.o
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English, Русский, Čeština
Вилла в Slustice, Чехия
Вилла
Slustice, Чехия
Количество спален 6
Площадь 340 м²
Отдельно стоящий семейный дом с планировкой 7+kk расположен в Sluštice, на юго-восточной гра…
$727,507
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Вилла в Slustice, Чехия
Вилла
Slustice, Чехия
Количество спален 6
Площадь 340 м²
Отдельно стоящий семейный дом с планировкой 7+kk расположен в Sluštice, на юго-восточной гра…
$750,781
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Параметры недвижимости в Центральной Чехии, Чехия

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