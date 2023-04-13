Купить таунхаус в Пафос, Кипр

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koinoteta chloraka
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56 объектов найдено
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Таунхаус 1 комната
Полис, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 комнаты
Продроми, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 369,500
Продается таунхаус площадью 233 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 310,516
Продается таунхаус площадью 99 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 комната
Катикас, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 203,500
Этот уютный комплекс расположен на окраине Пейя, всего лишь 1 км от многих удобств и рестора…
Таунхаус 1 комната
Катикас, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Этот уютный проект находится в живописной сельской местности, на окраине деревни Пейя и вклю…
Таунхаус 3 комнаты
Konia, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 471,500
Особенности проекта: Недвижимость расположена в самом эксклюзивном курорте Пафоса, которая о…
Таунхаус 1 комната
Konia, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 321,000
Продается таунхаус площадью 93 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимость…
Таунхаус 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Живописное возвышенное расположение проекта, состоящего из сорока 1, 2 и 3 спальных апартаме…
Таунхаус 2 комнаты
Пейя, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Живописное возвышенное расположение проекта, состоящего из сорока 1, 2 и 3 спальных апартаме…
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Продроми, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 305,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 305,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Продроми, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 318,800
Продается таунхаус с 2 спальнями в самом престижном комплексе «Афродайти Гарденз»…
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 310,800
Прекрасный двуспальный таунхаус, распложенный через дорогу от моря, в центре города и шагово…
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 318,000
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
Таунхаус 2 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Мезонета находится в историческом месте"Town of the Kings" с замечательный видом на море и г…
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 245,000
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 359,000
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
Таунхаус 1 комната
Tala, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 390,000
Комплекс расположен на склоне холма в нескольких минутах ходьбы от деревни Тала. Отсюда откр…
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