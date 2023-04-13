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Купить вилла в Пафос, Кипр

Пафос
44
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49 объектов найдено
Вилла 3 комнатыв Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 435,000
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
Вилла 3 комнатыв Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 435,000
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,185,000
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 556,400
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 556,400
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 556,400
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 1-этажная вилла площадью 413 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,195,000
Продается 1-этажная вилла площадью 394 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 395 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 556,400
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 567,000
Продается 1-этажная вилла площадью 266 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 504,000
Продается 1-этажная вилла площадью 273 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 567,000
Продается 1-этажная вилла площадью 262 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 1-этажная вилла площадью 226 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 1-этажная вилла площадью 226 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 515,000
Продается 1-этажная вилла площадью 182 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 515,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 515,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 515,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 комнатыв Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается 1-этажная вилла площадью 185 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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