Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Малоритский район
  5. Великоритский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь

16 объектов найдено
Домв Масевичи, Беларусь
Дом
Масевичи, Беларусь
36 м²
€ 15,476
Садовый домик в Малоритском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 35,6 кв.м. 3 комнаты. Стены: матер…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 6,008
Лот 6995. Дачный домик в садовом товариществе в Великоритском сельском совете. Дом кирпичный…
Домв Масевичи, Беларусь
Дом
Масевичи, Беларусь
39 м²
€ 6,008
Садовый домик в Малоритском р-не. 1983 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 38,8 кв.м. 2 комнаты. Ст…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 95,589
Жилой дом в Брестском р-не. 2000 г.п. 2 этажа, подвал. Общ.СНБ - 335,1 кв.м, общ.- 184,4 кв.…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 35,231
Лот 6785. В продаже жилой дом в агрогородке Малоритского района. Стены дома выполнены из газ…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 77,381
Жилой дом в Брестском р-не. 2002 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 138,2 кв.м, общ.- 124,9 кв.м, жил.- …
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 15,021
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагается жилой дом 1997 года постр…
Домв Масевичи, Беларусь
Дом
Масевичи, Беларусь
52 м²
€ 9,559
Лот 6408. Вашему вниманию дом в Великоритском сельсовете по цене дачи за Брестом! Всего 22 к…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 10,833
Лот 6328. Великоритское направление. Желаете купить добротный сельский дом с большим количес…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 6,373
Лот 6296. Дача в районе Великориты в 30 км от Бреста. Дачный домик товариществе в лесу, учас…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 111,065
Жилой дом в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 136,9 кв.м, общ.- 130,4 кв.м, жил.- …
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 64,636
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 131,11 кв.м, общ.- 116,93 …
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 113,796
Жилой дом в Брестском р-не. 2003 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 163,3 кв.м, общ.- 134,4 кв.м, жил.-…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 91,037
Жилой дом в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж + мансарда. Общ.СНБ - 101,8 кв.м, общ.- 97,4 кв…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 95,589
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 112,8 кв.м, общ.- 112,8 кв…
Домв Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 65,547
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 113,5 кв.м, общ.- 108,0 кв.м, жил.- …

Параметры недвижимости в Великоритский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти