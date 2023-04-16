Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Сморгонский район

Купить недвижимость в Сморгонский район, Беларусь

Сморгонь
21
Залесский сельский Совет
3
Вишневский сельский Совет
2
Кореневский сельский Совет
2
Кревский сельский Совет
1
Сольский сельский Совет
1
30 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 28,732
Уютная трехкомнатная квартира в Сморгони! Адрес:  Сморгонь,, ул.Советская, д.47 - Кварт…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 28,732
Трёхкомнатная квартира на ул. Кутузова. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 15. ❤️Прекрасная к…
Домв Залесье, Беларусь
Дом
Залесье, Беларусь
46 м²
€ 7,116
Продаётся дом недалеко от реки Вилия! Адрес: аг. Залесье ул. Юбилейная ❤️ Отличный дом в пре…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 28,822
Отличная 2-комн. квартира с мебелью и евроремонтом! Адрес: Сморгонь, ул.Заводская, д.56, к.4…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 8/9 Этаж
€ 28,732
Отличная 3-кмнт. квартира в центре г. Сморгонь. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 21 ⭕️ О Ва…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 3/5 Этаж
€ 53,952
Продается уютная 3-х комнатная квартира в хорошем районе. В квартире произведен еврорем…
Квартира 1 комнатав Сморгонь, Беларусь
Квартира 1 комната
Сморгонь, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 19,815
Отличное предложение! 1-комн. квартира в г.Сморгонь Адрес: Сморгонь, ул. Инженерная, д. 14 ⭕…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 2/5 Этаж
€ 29,273
Продажа/Обмен с доплатой на квартиру в г.Минск! Адрес: Сморгонь, ул. Советская, д. 12 ❤️ Отл…
Домв Кореневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кореневский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 28,192
Дом-дача с проведенным газом и большим потенциалом. На территории дома имеется баня, за учас…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/5 Этаж
€ 28,372
Двухкомнатная квартира в центре г. Сморгонь Адрес: Сморгонь, ул. Кирова, д. 5 ❤️ Кварти…
Квартира 4 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
4 Количество комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 27,832
Просторная 4-кмнт. квартира в центре г Сморгонь. Адрес: Сморгонь, ул. Синкевич, д.4 ⭕️ О Ваш…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 24,589
Продаётся двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес:  Сморгонь, ул. Советская, д.27А…
Домв Залесье, Беларусь
Дом
Залесье, Беларусь
46 м²
€ 7,116
Продаётся дом недалеко от реки Вилия! Адрес: аг. Залесье ул. Юбилейная ❤️ Отличный дом в пре…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 28,732
Трёхкомнатная квартира на ул. Кутузова. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 15. ❤️Прекрасная к…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 28,822
Отличная 2-комн. квартира с мебелью и евроремонтом! Адрес: Сморгонь, ул.Заводская, д.56, к.4…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 28,732
Уютная трехкомнатная квартира в Сморгони! Адрес: г. Сморгонь, ул. Советская, д. 47 - Квартир…
Домв Крево, Беларусь
Дом
Крево, Беларусь
94 м²
€ 24,319
Продается одноквартирный блочный  жилой дом 2002 года постройки  (готовность 100 п…
Квартирав Сморгонь, Беларусь
Квартира
Сморгонь, Беларусь
101 м²
€ 13,330
Продаётся 1/2 часть дома и 1 /2 часть участка площадью 25 соток в деревне Корени. Дом кирпич…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 44,044
Продается шикарная евродвушка в хорошем районе. В квартире произведен евроремонт в соответст…
Коттеджв Вишневский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вишневский сельский Совет, Беларусь
228 м²
€ 87,368
Продается коттедж в д. Горани, расположенный в живописном месте в шаговой доступности от озе…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 3/5 Этаж
€ 44,044
Продается уютная 3-х комнатная квартира в хорошем районе. В квартире произведен евроремонт с…
Домв Сольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сольский сельский Совет, Беларусь
132 м²
Цена по запросу
Прекрасный дом у большой воды (Снигянское водохранилище- 134 гектара!), в идеальном месте в …
Домв Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
200 м²
€ 103,580
Добротный дом с ремонтом для большой и дружной семьи. Ухоженный участок, гостевой домик, гар…
Домв Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
111 м²
€ 29,723
Предлагаем вашему вниманию идеальное предложение дома в прекрасном месте!   Отличное м…
Домв Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
284 м²
€ 139,608
Виртуальный тур смотреть тут! Продаётся деревянный дом для достойной жизни в деревне Шутович…
Коттеджв Сморгонь, Беларусь
Коттедж
Сморгонь, Беларусь
175 м²
€ 72,056
Продаётся восхитительный новый коттедж, построенный из современных материалов под чистовую о…
Домв Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 24,319
Продается дом на берегу р. Вилия, на территории заказника "Трилесина", Сморгонский…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 28,642
Тёплая, уютная 3-комнатная квартира с раздельными комнатами. Находится недалеко от центра го…
Домв Осиновщизна, Беларусь
Дом
Осиновщизна, Беларусь
210 м²
€ 110,786
Продам добротный дом в бурно развивающемся регионе страны, агрогородок Осиновщизна!  Хо…
Домв Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
153 м²
€ 71,966
ООО «Партнер для всех», УНП 690665135, лицензия Министерства юстиции Республики …

Параметры недвижимости в Сморгонский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти