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Купить дом в Приборский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Прибор, Беларусь
Дом
Прибор, Беларусь
78 м²
€ 15,945
Домв Приборский сельский Совет, Беларусь
Дом
Приборский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 18,223
Дача в Приборе в экологически чистом месте, звоните прямо сейчас!   Уютный кирпичн…

Параметры недвижимости в Приборский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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