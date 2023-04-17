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Купить недвижимость в Пружанский район, Беларусь

Пружаны
2
Новозасимовичский сельский Совет
1
Пружанский сельский Совет
1
Сухопольский сельский Совет
1
5 объектов найдено
Домв Пружаны, Беларусь
Дом
Пружаны, Беларусь
75 м²
€ 27,220
Лот 6993. В городе Пружаны продаётся добротный дом 1976 года постройки общей площадью 75 кв.…
Квартира 1 комнатав Пружаны, Беларусь
Квартира 1 комната
Пружаны, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 9,559
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Сухопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сухопольский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 5,462
Лот 6720. В продаже дом в Пружанском районе в деревне не территории Беловежской пущи. В доме…
Квартира 2 комнатыв Новые Засимовичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новые Засимовичи, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 5,189
Лот 6426. Предлагаем купить квартиру в Пружанском районе. Панельный дом. Хорошая планировка:…
Домв Слобудка, Беларусь
Дом
Слобудка, Беларусь
67 м²
€ 20,939
Лот 3370. Квартира в блокированном жилом доме в д. Слобудка Пружанского района. Отдельный вх…

Параметры недвижимости в Пружанский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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