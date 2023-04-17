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Купить квартиру в Пружанский район, Беларусь

Новозасимовичский сельский Совет
1
Пружаны
1
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Пружаны, Беларусь
Квартира 1 комната
Пружаны, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 9,559
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Квартира 2 комнатыв Новые Засимовичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новые Засимовичи, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 5,189
Лот 6426. Предлагаем купить квартиру в Пружанском районе. Панельный дом. Хорошая планировка:…

Параметры недвижимости в Пружанский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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