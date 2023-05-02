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Дома в Петришковский сельский Совет, Беларусь

80 объектов найдено
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 20,969
Продается дача,Молодеченское направление,22 км от МКАД,с.т. Простоквашино.От д.Лисицы 2.5-3к…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 10,931
❤️ Идеальное место для отдыха от шума и суеты городской жизни - Ваша собственная дача! Именн…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 14,587
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 16,137
Любите свежий воздух и отдых на природе? Вы пришли по адресу! Продается обустроенная уютная …
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
112 м²
€ 14,131
Трёхуровневый дачный дом с баней и гаражом! Адрес: СТ "Лесное-Векшицы". ❤️Атмосфер…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 11,214
Отличная дача в прекрасном месте! Дом не большой, в два этажа ,но крепкий и сухой, 1 этаж т…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 14,131
Продажа дома в Молодеченском направлении Адрес: СТ Лукоморье ⭕️ В каком доме Вы будете жить:…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 10,028
Продается дачный домик в 23 км от Минска, СТ "Родник-1982". Для сезонного проживан…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 10,940
Ищете спокойное красивое место для отдыха?   Описание Предлагается готовая к покупке Да…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 31,818
Продается жилой дом в д.Новашино,ул. Центральная 10. Молодеченское направление.22 км от МКАД…
Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
158 м²
€ 100,193
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 68,376
Просторный современный дом около Заславля! Адрес: СТ Мара-Росинка ❤️Уникальный просторный до…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 54,610
Продажа готового дома в 20-ти километрах от Минска! Адрес: СТ Солнечная поляна ⭕️ О Вашем бу…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 48,228
Уютный дом в д. Липени на Центральной улице Адрес: д. Липени, ул. Центральная ⭕️ О Вашем буд…
Дом в Петришки, Беларусь
Дом
Петришки, Беларусь
64 м²
€ 31,726
Дом на участке 25 соток в аг Петришки Адрес: аг. Петришки, ул. Привокзальная ❤️Одноуровневый…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 15,499
Трёхуровневый дачный дом с участком в СТ Колос! Адрес: СТ "КОЛОС" Минского района …
Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 135,840
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 168,660
Продается комфортабельный загородный деревянный дом д. Захаричи, 17 км от МКАД Расстояние - …
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
79 м²
€ 81,960
Жилой дом в стиле шале садовое товарищество Союз-2, Петришковский с/с, Минский р-н, Ми…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
87 м²
€ 10,028
Дом из сруба , веранда, кухня, две комнаты на первом этаже, комната на втором этаже, прекрас…
Дом в Петришки, Беларусь
Дом
Петришки, Беларусь
40 м²
€ 27,350
Продается дом в аг. Петришки 27 км от МКАД Молодечненское направление. Участок 15 соток, час…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
118 м²
€ 86,609
Современная дача для круглогодичного проживания (117 кв.м.) Отопление комбинированное: газов…
Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 84,330
     Дом из дерева в живописном месте. 20 минут пути от Минска.   &…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 84,330
     Дом из дерева в живописном месте. 20 минут пути от Минска.  &n…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 36,376
Д. Щеки Дом (незавершенное законсервированное капитальное строение) с земельным участком в 2…
Коттедж в Новашино, Беларусь
Коттедж
Новашино, Беларусь
200 м²
€ 100,285
Продаётся загородный дом в д. Новашино. 22 км от МКАД (Молодечненское направление).   Д…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 41,026
К продаже предлагается замечательная Дача со всеми удобствами в садоводческом товариществе &…
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 41,026
К продаже предлагается замечательная Дача со всеми удобствами в садоводческом товариществе &…
Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
190 м²
€ 164,102
До центра «Заславль» 1 км. маршрутки, автобусы в любом направлении. В 300 метрах…
Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
337 м²
€ 410,255
Продается современный двухэтажный коттедж. Деревня Шубники, ул. Космонавтов. Участок 15 сото…

Параметры недвижимости в Петришковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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