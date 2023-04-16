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Беларусь
Минская область
Дзержинский район
Негорельский сельский Совет
Купить недвижимость в Негорельский сельский Совет, Беларусь
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42 объекта найдено
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Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 7,655
Продаётся дом в невероятно живописном месте! Адрес: СТ Витамин ❤️ Комфортная дача в 48…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 18,823
❤️Дача находится в близкой доступности к городу, со ст. м. «Малиновка» прямо до …
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 31,522
Квартира 1 комната
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
1/1 Этаж
€ 7,205
Продается крепкий дом рядом с рекой! Адрес: п. Городище, ул. Набережная. ❤️ Уютный дом в тих…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 22,425
Продается современный дом с летней кухней в деревне Скородное! Адрес: д. Скородное, ул. Луго…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 10,717
Двухэтажный дом в живописном СТ Лесная Поляна! Адрес: СТ Лесная поляна ⭕️ О Вашем будущем уч…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 8,916
Продается кирпичный дачный дом с мансардным этажом 60,8 м2 и гаражом в 48&nbs…
Квартира 2 комнаты
Негорелое, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
1/2 Этаж
€ 15,752
Продаётся двухкомнатная квартира! Адрес: аг. Негорелое, ул. Ленинская, д. 103. ❤️Просторная …
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 8,916
Продаётся дом в невероятно живописном месте в Дзержинском р-не. Адрес: СТ Витамин…
Дом
Гарбузы, Беларусь
100 м²
€ 40,528
Продажа дома в д.Гарбузы Дзержинского района. Дом находится вдали от шумных дорог, заг…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 22,515
Продается крепкий домик в деревне Колодники! Адрес: д. Колодники, ул. Дачная ❤️ В каком доме…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 13,419
Продается жилой домик в Держинском районе! Адрес: СТ Лесная Поляна" ⭕️ О Ва…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 22,515
Продаётся дача с участком в чудесном месте! Адрес: СТ Раница ⭕️ О Вашем будущем участке: - А…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 25,217
Продается ухоженный дом в д. Колодники. Минская обл., Дзержинский р-н, 42 км от МКАД. Д…
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 31,522
Дом
Рудня, Беларусь
51 м²
€ 33,323
Продается добротный дом в д. Рудня. Минская обл., Дзержинский р-н, 38 км от МКАД. Одн…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
109 м²
€ 160,310
Продается полностью готовый для проживания дом в коттеджной застройке п.Клочки возле п.Энерг…
Дом
Негорелое, Беларусь
40 м²
€ 20,084
Шикарный участок с домом в агрогородке Негорелое, со всей инфраструктурой. Минская обл., Дзе…
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
4/5 Этаж
€ 35,124
Продается уютная квартира в поселке Энергетиков. Минская обл., Дзержинский р-н, ул. Независи…
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
3/5 Этаж
€ 27,919
Продается просторная 2-х комнатная квартира! Адрес: Дзержинский р-н, п. Энергетиков, ул. Оле…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 11,618
Продается дача в с/т "Лесная поляна" Дзержинский р-н, Брестсткое направление 45&nb…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
132 м²
€ 13,509
Кирпичный дом в 2 уровня с земельным участком в 15 соток! Участок ровный, прямоугольны…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
89 м²
€ 76,552
Внутри соснового леса в СТ` Липки` продается дом 88,62 м кв из клееного бруса с большой вера…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 17,022
Крепкий, комфортный, теплый дом со всеми коммуникациями и ухоженным участком! СТ Орбита-82. …
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
22 м²
€ 8,916
Дача в садовом товариществе `Фотон`, 15. Участок- 6 соток, ровный, без склонов, обнесен забо…
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 35,304
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, сделанным в 2020 году. На полах линолеум, по…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
89 м²
€ 17,967
Продается деревянный дом, обложенный кирпичом, 2001 года постройки. Общей площадью 89 …
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
116 м²
€ 26,928
Продается 2-х этажная дача 2002 года постройки возле леса(100 м) в с/т Мастак , на уча…
Квартира
Гарбузы, Беларусь
84 м²
€ 31,071
Продаётся полдома с отдельным входом в деревне Гарбузы Дзержинского района. Дом 1981 года по…
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 25,217
Дача с Баней, район д.Павловщина, с/т " Орбита-82" (Дзержинский р-н, Брестское нап…
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Параметры недвижимости в Негорельский сельский Совет, Беларусь
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