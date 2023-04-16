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Купить дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь

31 объект найдено
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 7,655
 Продаётся дом в невероятно живописном месте! Адрес: СТ Витамин ❤️ Комфортная дача в 48…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 18,823
❤️Дача находится в близкой доступности к городу, со ст. м. «Малиновка» прямо до …
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 31,522
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 22,425
Продается современный дом с летней кухней в деревне Скородное! Адрес: д. Скородное, ул. Луго…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 10,717
Двухэтажный дом в живописном СТ Лесная Поляна! Адрес: СТ Лесная поляна ⭕️ О Вашем будущем уч…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 8,916
Продается кирпичный дачный дом с мансардным этажом 60,8 м2 и гаражом в 48&nbs…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 8,916
 Продаётся дом в невероятно живописном месте в Дзержинском р-не. Адрес: СТ Витамин…
Домв Гарбузы, Беларусь
Дом
Гарбузы, Беларусь
100 м²
€ 40,528
 Продажа дома в д.Гарбузы Дзержинского района. Дом находится вдали от шумных дорог, заг…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 22,515
Продается крепкий домик в деревне Колодники! Адрес: д. Колодники, ул. Дачная ❤️ В каком доме…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 13,419
Продается жилой домик в Держинском районе!  Адрес:  СТ Лесная Поляна" ⭕️ О Ва…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 22,515
Продаётся дача с участком в чудесном месте! Адрес: СТ Раница ⭕️ О Вашем будущем участке: - А…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 25,217
Продается ухоженный дом в д. Колодники. Минская обл., Дзержинский р-н, 42 км от МКАД. Д…
Домв Рудня, Беларусь
Дом
Рудня, Беларусь
51 м²
€ 33,323
Продается добротный дом в д. Рудня. Минская обл., Дзержинский р-н, 38 км от МКАД.   Одн…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
109 м²
€ 160,310
Продается полностью готовый для проживания дом в коттеджной застройке п.Клочки возле п.Энерг…
Домв Негорелое, Беларусь
Дом
Негорелое, Беларусь
40 м²
€ 20,084
Шикарный участок с домом в агрогородке Негорелое, со всей инфраструктурой. Минская обл., Дзе…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 11,618
Продается дача в с/т "Лесная поляна" Дзержинский р-н, Брестсткое направление 45&nb…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
132 м²
€ 13,509
Кирпичный дом в 2 уровня с земельным участком в 15 соток!  Участок ровный, прямоугольны…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
89 м²
€ 76,552
Внутри соснового леса в СТ` Липки` продается дом 88,62 м кв из клееного бруса с большой вера…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 17,022
Крепкий, комфортный, теплый дом со всеми коммуникациями и ухоженным участком! СТ Орбита-82. …
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
22 м²
€ 8,916
Дача в садовом товариществе `Фотон`, 15. Участок- 6 соток, ровный, без склонов, обнесен забо…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
89 м²
€ 17,967
Продается деревянный дом, обложенный кирпичом,  2001 года постройки. Общей площадью 89 …
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
116 м²
€ 26,928
Продается 2-х этажная дача  2002 года постройки возле леса(100 м) в с/т Мастак , на уча…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 25,217
Дача с Баней, район д.Павловщина, с/т " Орбита-82" (Дзержинский р-н, Брестское нап…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 22,966
Продается основательный кирпичный дом (56кв.м, незавершенка 58.2%) на ровном  участке (…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 14,860
Дача находится недалеко от Минска. Кооператив очень живой, нет зарослей и страшных домов, ко…
Коттеджв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 58,540
Дом 2014 года постройки, площадью 105 кв/м, терраса 42 кв/м, фундамент блоки фбс глубина 2м,…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
325 м²
€ 31,522
Продаётся 2-х этажный дом в д. Пожежино в 48 км от МКАД. Обьект находится на окраине де…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 13,419
Жилой дом в д. Мельковичи. 10 причин к выгодной покупке: Отличное соотношение цена/качество…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
137 м²
€ 40,528
Продается прекрасный дом в прекрасном месте.  СТ "Мельковичи" рядом с од…
Коттеджв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
189 м²
€ 72,048
Продается новый дом с ремонтом в отличном месте! д.Клочки 45 км от МКАД по трассе М1 и 1,5 к…

Параметры недвижимости в Негорельский сельский Совет, Беларусь

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