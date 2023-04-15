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Купить дом в Новодворский сельский Совет, Беларусь

16 объектов найдено
Домв Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
94 м²
€ 60,792
Продам дом или обменяю на квартиру в Минске! Адрес: д. Большой Тростенец, ул. Мирная ⭕️ В ка…
Домв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
92 м²
€ 26,838
Продается отличный двухэтажный бревенчатый садовый домик, состоящий из первого и мансардного…
Домв Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
72 м²
€ 36,025
Домв Ельница, Беларусь
Дом
Ельница, Беларусь
291 м²
€ 94,475
Двухуровневый коттедж на большом участке в д. Ельница Адрес: д. Ельница ✔ Преимущества дома:…
Домв Ельница, Беларусь
Дом
Ельница, Беларусь
€ 67,546
Продается незавершенное капитальное строение с участком 15 соток, в частной собственности в …
Домв Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
180 м²
€ 171,117
В продажу поступил комфортный дом в близи города (д. Большой Тростенец!!!) Дом сдан!!! Оптим…
Домв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 157,608
Адрес: п. Гатово, ул. Молодежная, д.5 Дом продается со всей мебелью и техникой. Рассмотрим в…
Домв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 54,037
Продается дача 7 км от МКАД с возможностью круглогодичного проживания. Срочно Новый ремонт, …
Домв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
165 м²
€ 188,229
Домв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
222 м²
€ 96,365
Домв Большое Стиклево, Беларусь
Дом
Большое Стиклево, Беларусь
203 м²
€ 198,136
Продаётся отличный коттедж с земельным участком 19 соток в дер. Большое Стиклево Общая по СН…
Домв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 12,609
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316, лицензия №02240/54 от 06…
Домв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 108,074
Домв Большое Стиклево, Беларусь
Дом
Большое Стиклево, Беларусь
300 м²
€ 94,565
Коттеджная застройка возле МКАД, городской транспорт в шаговой доступности, рядом с домом пл…
Домв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 42,779
Продаётся уютный 2-этажный дом с участком в СТ «ЧЕРЕМУШКИ» 4 км от г. Минска (от…
Домв Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 68,447
Продается дом в деревне Осеевка по могилевскому направлению (9 км от МКАД) со всеми удобства…

Параметры недвижимости в Новодворский сельский Совет, Беларусь

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