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Дома в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Каменица Жировецкая, Беларусь
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 124 м²
€ 94,850
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
€ 35,569
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
€ 6,840
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
€ 67,489
Дом в Мухавец, Беларусь
Дом
Мухавец, Беларусь
Площадь 74 м²
€ 56,545

Параметры недвижимости в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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