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Дома в Мозырь, Беларусь

8 объектов найдено
Коттедж в Мозырь, Беларусь
Коттедж
Мозырь, Беларусь
404 м²
€ 149,221
Коттедж, расположенный по адресу Гомельская обл., Мозырьский р-н, г. Мозырь, ул. Нелидова&nb…
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
151 м²
€ 99,480
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
48 м²
€ 13,566
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
106 м²
€ 135,655
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
284 м²
€ 134,751
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
131 м²
€ 18,087
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
231 м²
€ 76,871
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
64 м²
€ 17,183

Параметры недвижимости в Мозырь, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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