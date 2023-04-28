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Жильё в Любанский район, Беларусь

Любань
7
Сорочский сельский Совет
4
Реченский сельский Совет
1
Юшковичский сельский Совет
1
15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Любань, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 3/4 Этаж
€ 25,291
Продаётся отличная двухкомнатная квартира в Любани! Адрес: Любань, ул. Боровика, д. 13А ⭕️ О…
Квартира 3 комнаты в Сорочи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сорочи, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 4/5 Этаж
€ 29,914
Трёхкомнатная квартира в аг. Сорочи. Адрес: аг. Сорочи, ул. Советская, д. 4А. ❤️Идеальный ва…
Дом в Сорочи, Беларусь
Дом
Сорочи, Беларусь
49 м²
€ 40,701
Дом на просторном участке в аг. Сорочи Адрес: аг. Сорочи, ул. Чкалова ❤️Каждый мечтает о рос…
Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
104 м²
€ 42,605
Предлагаем Вам уютный дом в г. Любань! Адрес: Любань, ул. Кирова ❤️ Дом c отличным ремонтом …
Квартира 2 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Любань, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 3/4 Этаж
€ 25,291
Продаётся отличная двухкомнатная квартира в Любани! Адрес: Любань, ул. Боровика, д. 13А ⭕️ О…
Квартира 3 комнаты в Сорочи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сорочи, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 4/5 Этаж
€ 29,914
Трёхкомнатная квартира в аг. Сорочи. Адрес: аг. Сорочи, ул. Советская, д. 4А. ❤️Идеальный ва…
Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 2/5 Этаж
€ 10,878
Продается 2-х комнатная квартира. Квартира не угловая, теплая.  Комнаты просторные, све…
Дом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
82 м²
Цена по запросу
Устали от городской суеты? Готовый дом в живописном месте  для круглогодичного комфортн…
Квартира 4 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Любань, Беларусь
4 Количество комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 14,957
Продается 4-х комнатная квартира в г. Любань, ул. Шпилевского, д.4. Двухквартирный жилой до…
Дом в Обчин, Беларусь
Дом
Обчин, Беларусь
83 м²
€ 36,260
СРОЧНО!  Продается дом в Любанском районе Добротный дом с большим участком 25 соток. П…
Квартира 4 комнаты в Сорочи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сорочи, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 2/4 Этаж
€ 25,382
Отличная четырехкомнатная квартира в хорошем состоянии готова к проживанию. Установлены стек…
Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 9,518
Продается 2-комн. квартира г.п. Уречье, ул. Лесная, 114. Параметры квартиры: общая площадь 4…
Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
78 м²
€ 13,144
Продажа дома в г.Любань Минской области, в 142 км от МКАД в Слуцком направлении. Новый сруб,…
Коттедж в Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
236 м²
€ 38,979
Добротный коттедж  в тихом, уютном, живописном месте в г.Любань.  Строили с любовь…
Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
60 м²
€ 15,864
Продажа дома в центре города. Вода в доме, канализация местная, газ подведен к дому. Дом пос…

Параметры недвижимости в Любанский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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