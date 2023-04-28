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Квартиры в Любанский район, Беларусь

Любань
3
Сорочский сельский Совет
3
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Любань, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 3/4 Этаж
€ 25,291
Продаётся отличная двухкомнатная квартира в Любани! Адрес: Любань, ул. Боровика, д. 13А ⭕️ О…
Квартира 3 комнаты в Сорочи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сорочи, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 4/5 Этаж
€ 29,914
Трёхкомнатная квартира в аг. Сорочи. Адрес: аг. Сорочи, ул. Советская, д. 4А. ❤️Идеальный ва…
Квартира 2 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Любань, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 3/4 Этаж
€ 25,291
Продаётся отличная двухкомнатная квартира в Любани! Адрес: Любань, ул. Боровика, д. 13А ⭕️ О…
Квартира 3 комнаты в Сорочи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сорочи, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 4/5 Этаж
€ 29,914
Трёхкомнатная квартира в аг. Сорочи. Адрес: аг. Сорочи, ул. Советская, д. 4А. ❤️Идеальный ва…
Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 2/5 Этаж
€ 10,878
Продается 2-х комнатная квартира. Квартира не угловая, теплая.  Комнаты просторные, све…
Квартира 4 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Любань, Беларусь
4 Количество комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 14,957
Продается 4-х комнатная квартира в г. Любань, ул. Шпилевского, д.4. Двухквартирный жилой до…
Квартира 4 комнаты в Сорочи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сорочи, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 2/4 Этаж
€ 25,382
Отличная четырехкомнатная квартира в хорошем состоянии готова к проживанию. Установлены стек…
Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 9,518
Продается 2-комн. квартира г.п. Уречье, ул. Лесная, 114. Параметры квартиры: общая площадь 4…

Параметры недвижимости в Любанский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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