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Жильё в Лошницкий сельский Совет, Беларусь

21 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 3/5 Этаж
€ 18,925
Ответим на Ваши вопросы, предоставим всю необходимую информацию. https://central-borisov.by …
Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 9,913
Новый объект на рынке недвижимости. Продается  дача в СТ Сад (Лошницкий с/с). Дача ухуж…
Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 14,870
Ответим на Ваши вопросы, предоставим всю необходимую информацию. https://central-borisov.by …
Квартира 3 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новосады, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 16,582
 Уютная трёхкомнатная квартира в Борисовском районе! Адрес: д. Новосады, ул. Мира, д. 1…
Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
35 м²
€ 7,390
Продается жилой дом в аг.Лошница. В доме печное отопление, есть свет, телефон, интернет. Газ…
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 5/5 Этаж
€ 17,393
3-комнатная квартира с интересной планировкой в центре городка.. Имеется дополнительная прох…
Дом в Новосады, Беларусь
Дом
Новосады, Беларусь
85 м²
€ 18,655
Продается дом в деревне Новосады. Дом расположен на ул. Вокзальная недалеко от станции "…
Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
€ 10,454
Продается дом в а. г. Лошница.. Дом деревянный с блочной пристройкой. На участке хоз построй…
Квартира 3 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новосады, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 4/4 Этаж
€ 21,538
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 57 м² 5/5 Этаж
€ 14,329
Уютная 3-комнатная квартира с отличной планировкой  Адрес: аг. Лошница, ул. Молодежная,…
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 2/5 Этаж
€ 16,221
Продаётся готовая трёхкомнатная квартира  в агрогородке Лошница рядом с живописной реко…
Квартира 4 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лошница, Беларусь
4 Количество комнат 69 м² 5/5 Этаж
€ 15,320
Просторная, светлая, очень уютная 4-комнатная квартира в кирпичном теплом доме. Общая площад…
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 4/5 Этаж
€ 16,672
 Продам  3-комнатную квартиру в кирпичном доме аг.Лошница.      &nb…
Дом в Новосады, Беларусь
Дом
Новосады, Беларусь
37 м²
€ 5,407
Дача в 15 км от Борисова Арес: СТ "Шилино", ул.№ 7 ⭕️ О Вашем будущем участке…
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 21,178
Продаётся большая трёхкомнатная квартира в агрогородке Лошница! Адрес: аг. Лошница, ул.…
Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
38 м²
€ 16,221
Продаётся земельный участок 25 соток с назначением для строительства и обслуживания жилого д…
Дом в Новосады, Беларусь
Дом
Новосады, Беларусь
140 м²
€ 15,320
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 20,637
Квартира 2 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новосады, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 18,024
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в ст.Новосады,что в 12 км от Борисова.Отличная асфал…
Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
Цена по запросу
Продается двухкомнатная квартира в Лошнице. Квартира в нормальном жилом состоянии. Окна пвх,…
Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 8,111
Продается дача, в с/к «Фруктовый». Московское направление в 30 км. от г. Борисова

Параметры недвижимости в Лошницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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