Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Борисовский район
  5. Лошницкий сельский Совет
  6. Квартиры

Квартиры в Лошницкий сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 3/5 Этаж
€ 18,925
Ответим на Ваши вопросы, предоставим всю необходимую информацию. https://central-borisov.by …
Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 14,870
Ответим на Ваши вопросы, предоставим всю необходимую информацию. https://central-borisov.by …
Квартира 3 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новосады, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 16,582
 Уютная трёхкомнатная квартира в Борисовском районе! Адрес: д. Новосады, ул. Мира, д. 1…
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 5/5 Этаж
€ 17,393
3-комнатная квартира с интересной планировкой в центре городка.. Имеется дополнительная прох…
Квартира 3 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новосады, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 4/4 Этаж
€ 21,538
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 57 м² 5/5 Этаж
€ 14,329
Уютная 3-комнатная квартира с отличной планировкой  Адрес: аг. Лошница, ул. Молодежная,…
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 2/5 Этаж
€ 16,221
Продаётся готовая трёхкомнатная квартира  в агрогородке Лошница рядом с живописной реко…
Квартира 4 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лошница, Беларусь
4 Количество комнат 69 м² 5/5 Этаж
€ 15,320
Просторная, светлая, очень уютная 4-комнатная квартира в кирпичном теплом доме. Общая площад…
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 4/5 Этаж
€ 16,672
 Продам  3-комнатную квартиру в кирпичном доме аг.Лошница.      &nb…
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 21,178
Продаётся большая трёхкомнатная квартира в агрогородке Лошница! Адрес: аг. Лошница, ул.…
Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 20,637
Квартира 2 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новосады, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 18,024
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в ст.Новосады,что в 12 км от Борисова.Отличная асфал…
Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
Цена по запросу
Продается двухкомнатная квартира в Лошнице. Квартира в нормальном жилом состоянии. Окна пвх,…

Параметры недвижимости в Лошницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти