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Лошницкий сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
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13 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
3/5 Этаж
€ 18,925
Ответим на Ваши вопросы, предоставим всю необходимую информацию. https://central-borisov.by …
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
3/5 Этаж
€ 14,870
Ответим на Ваши вопросы, предоставим всю необходимую информацию. https://central-borisov.by …
Квартира 3 комнаты
Новосады, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 16,582
Уютная трёхкомнатная квартира в Борисовском районе! Адрес: д. Новосады, ул. Мира, д. 1…
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
5/5 Этаж
€ 17,393
3-комнатная квартира с интересной планировкой в центре городка.. Имеется дополнительная прох…
Квартира 3 комнаты
Новосады, Беларусь
3 Количество комнат
70 м²
4/4 Этаж
€ 21,538
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат
57 м²
5/5 Этаж
€ 14,329
Уютная 3-комнатная квартира с отличной планировкой Адрес: аг. Лошница, ул. Молодежная,…
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат
55 м²
2/5 Этаж
€ 16,221
Продаётся готовая трёхкомнатная квартира в агрогородке Лошница рядом с живописной реко…
Квартира 4 комнаты
Лошница, Беларусь
4 Количество комнат
69 м²
5/5 Этаж
€ 15,320
Просторная, светлая, очень уютная 4-комнатная квартира в кирпичном теплом доме. Общая площад…
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
4/5 Этаж
€ 16,672
Продам 3-комнатную квартиру в кирпичном доме аг.Лошница. &nb…
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат
76 м²
2/5 Этаж
€ 21,178
Продаётся большая трёхкомнатная квартира в агрогородке Лошница! Адрес: аг. Лошница, ул.…
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 20,637
Квартира 2 комнаты
Новосады, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
2/3 Этаж
€ 18,024
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в ст.Новосады,что в 12 км от Борисова.Отличная асфал…
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
Цена по запросу
Продается двухкомнатная квартира в Лошнице. Квартира в нормальном жилом состоянии. Окна пвх,…
Параметры недвижимости в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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