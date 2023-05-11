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Дома в Лида, Беларусь

37 объектов найдено
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 190 м²
€ 41,953
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 26 м²
€ 8,026
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 137 м²
€ 56,545
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 142 м²
€ 77,522
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 34 м²
€ 15,048
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 93 м²
€ 86,642
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 31 м²
€ 8,208
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 140 м²
€ 40,950
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 62 м²
€ 27,361
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 143 м²
€ 61,926
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 87 м²
€ 41,041
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 215 м²
€ 81,170
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 72 м²
€ 53,809
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 148 м²
€ 159,604
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 202 м²
€ 41,041
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 73 м²
€ 25,537
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 130 м²
€ 95,762
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 201 м²
€ 62,929
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 400 м²
€ 50,161
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 361 м²
€ 170,548
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 191 м²
€ 56,545
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 88 м²
€ 48,337
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 102 м²
€ 27,361
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 162 м²
€ 22,801
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 25 м²
€ 10,032
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 188 м²
€ 72,506
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 81 м²
€ 16,416
Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
Площадь 188 м²
€ 145,923
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 50 м²
€ 19,152
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 87 м²
€ 56,545

Параметры недвижимости в Лида, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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