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37 объектов найдено
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Дом
Лида, Беларусь
190 м²
€ 41,953
Дом
Лида, Беларусь
26 м²
€ 8,026
Дом
Лида, Беларусь
137 м²
€ 56,545
Дом
Лида, Беларусь
142 м²
€ 77,522
Дом
Лида, Беларусь
34 м²
€ 15,048
Дом
Лида, Беларусь
93 м²
€ 86,642
Дом
Лида, Беларусь
31 м²
€ 8,208
Дом
Лида, Беларусь
140 м²
€ 40,950
Дом
Лида, Беларусь
62 м²
€ 27,361
Дом
Лида, Беларусь
143 м²
€ 61,926
Дом
Лида, Беларусь
87 м²
€ 41,041
Дом
Лида, Беларусь
215 м²
€ 81,170
Дом
Лида, Беларусь
72 м²
€ 53,809
Дом
Лида, Беларусь
148 м²
€ 159,604
Дом
Лида, Беларусь
202 м²
€ 41,041
Дом
Лида, Беларусь
73 м²
€ 25,537
Дом
Лида, Беларусь
130 м²
€ 95,762
Дом
Лида, Беларусь
201 м²
€ 62,929
Дом
Лида, Беларусь
400 м²
€ 50,161
Дом
Лида, Беларусь
361 м²
€ 170,548
Дом
Лида, Беларусь
191 м²
€ 56,545
Дом
Лида, Беларусь
88 м²
€ 48,337
Дом
Лида, Беларусь
102 м²
€ 27,361
Дом
Лида, Беларусь
162 м²
€ 22,801
Дом
Лида, Беларусь
25 м²
€ 10,032
Дом
Лида, Беларусь
188 м²
€ 72,506
Дом
Лида, Беларусь
81 м²
€ 16,416
Коттедж
Лида, Беларусь
188 м²
€ 145,923
Дом
Лида, Беларусь
50 м²
€ 19,152
Дом
Лида, Беларусь
87 м²
€ 56,545
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Параметры недвижимости в Лида, Беларусь
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