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Купить дом в Логойский сельский Совет, Беларусь

33 объекта найдено
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 56,739
Двухэтажный бревенчатый дом в тихом, живописном месте. Большой участок с плодовыми деревьями…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 53,947
Если Вы устали от городской суеты, задымленности, бесконечного шума и мечтаете проводить вре…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 10,807
Садовое товарищество Медик находится в 30 км от МКАДа в Логойском направлении. Вы сможете об…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 26,568
Двухуровневый дом на просторном участке! Адрес: СТ Пралеска ❤️Атмосферный двухуровневый дачн…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 15,220
Продается деревянный дом, 30 минутах езды от Минска
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 27,010
Продаётся дом в деревне Пархово для круглогодичного проживания. Приобретая данный дом в так …
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 40,528
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Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 55,748
Продается хороший дом для комфортной жизни недалеко от Логойска (7 км) и рядом с Силичами (3…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
320 м²
€ 152,204
Продается ДОМ в с/т «Ландыш 2005» отличный, функциональный, продуманный до мелочей дом. Дом…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 10,988
Продаётся участок с домиком в Садовом Товариществе "Веряги" в Логойском район…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
429 м²
€ 629,531
Шикарный коттедж с отделкой в поселке клубного типа «Логожеск» (27 км. от Минска…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 404,377
Шикарный коттедж с отделкой в поселок клубного типа «Логожеск» (27 км. от Минска…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 112,577
Продается коттедж в Логожеске Коттедж расположен  в живописном месте, Логойски район, О…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
308 м²
€ 31,522
1-й и 2-й этаж из кирпича, 3-й этаж из бруса, крыша из шифера, перекрытия бетонные. Домик тр…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
264 м²
€ 315,216
Двухэтажный дом в живописнейшем месте на берегу озера в 26 км от МКАД в Логойском направлени…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 148,602
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде г. Логойска! Минская область, Логойский …
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
163 м²
€ 148,602
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде г. Логойска! Минская область, Логойский …
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 35,124
Продается дача в СТ "Фантазия - Силичи", в 30 км от МКАД в Логойском направлении. …
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
92 м²
€ 29,270
Продается дачный участок с домом (2020 года постройки) в СТ ПРАЛЕСКА ПРУП &qu…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 18,463
Расположен в 30 км от Минска, 5 км от горнолыжного курорта «Логойск», 7 км от ку…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 28,820
Дом под Логойском (Законсервированное строение) Расположен в 30 км от Минска, 5 км от горнол…
Домв Косино, Беларусь
Дом
Косино, Беларусь
92 м²
€ 58,540
Продается дом 92 кв.м в аг. Косино Логойского района полностью с мебелью и бытовой техникой!…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 94,565
Продается коттедж с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Уча…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 14,410
д. Слаговище, Логойский район, 40 км от МКАД. Отличные подъездные пути. Рядом с домом остано…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
250 м²
€ 81,056
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
195 м²
€ 351,241
Продаётся прекрасная Усадьба для комфортной загородной жизни.На 20 сотках территории участка…
Домв Августово, Беларусь
Дом
Августово, Беларусь
151 м²
€ 44,941
Срочно! Продается современный, продуманный, стильный  дом в поселке Августово, располож…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
188 м²
€ 136,894
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
245 м²
€ 78,354
Продается 2 этажный коттедж на окраине г. Логойска (д.Терховичи). Площадь застройки 275,4 кв…
Домв Гостиловичи, Беларусь
Дом
Гостиловичи, Беларусь
150 м²
€ 174,720
Продажа комплекса из двух домов (баней) с участок в 35 соток (частная собственность). Дома к…

Параметры недвижимости в Логойский сельский Совет, Беларусь

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